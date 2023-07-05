Nargile severleri üzecek karar!

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, kafelerde nargile servisi yapılması yasaklandı.







Açıklamada, "İlimiz Hıfzıssıhha Meclisinin 29.06.2021 tarihli ve 54 sayılı kararı ile de nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edildiği ve konaklama tesisleri, plaj, piknik alanları ve parklar dahil olmak üzere hiçbir işyerinde nargile servisinin yapılmamasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.





2020 tarihinde nargile kafelerin faaliyet koronavirüs nedeniyle geçici süreliğine durdurulmuştu.





Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:





"Nargile Salonu ve Nargile Kafelerin faaliyetleri 16.03.2020 tarihli 5361 sayılı Bakanlığımız emri gereğince geçici süreliğine durdurulmuştu. İlimiz Hıfzıssıhha Meclisinin 29.06.2021 tarihli ve 54 sayılı kararı ile de nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edildiği ve konaklama tesisleri, plaj, piknik alanları ve parklar dahil olmak üzere hiçbir işyerinde nargile servisinin yapılmamasına karar verilmiştir."