CHP'den son kulis: 'İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu kurultaya zorluyor ama...'

Cumhuriyet Halk Partisi'nde, ikinci tur sonrası başlayan 'değişim' tartışmaları sürüyor.







Son olarak partide 'değişim' çağrısını başlatan ilk isim olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “İktidar İçin Değişim” sitesi önceki gün erişime açıldı.





İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından duyurulan sitede bir ‘değişim manifestosu’ da yer aldı.





"GENEL MERKEZ ÖNCE SEÇİM DİYOR"

Son olarak gazeteci Murat Yetkin, İmamoğlu’nun açtığı internet sitesiyle birlikte CHP'deki değişim için herkesin görüş belirtmesini istediğini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu olağanüstü kurultaya zorladığını yazdı.





Yetkin, Kılıçdaroğlu'nun değişim ve liderlik vurgulu grup konuşmasından hareketle kaleme aldığı yazıda, "Kılıçdaroğlu aldığı bütün tepkilere rağmen Kurultaya dek istifa etmeme kararında görünüyor halihazırda. Bu süreci yangın soğutma, hasar tespit ve yeniden yapılanma çalışması olarak sürdürmek niyetinde görünüyor. Yani Genel Merkez önce seçim, sonra kurultay diyor" yorumunu yaptı.





"DÜMENİ BIRAKMASI YÜKSEK BİR İHTİMAL"

Yetkin, önce seçim sonra kurultay stratejisinin başarılı olup olmayacağına yanıt aradığı yazısında, şunları kaydetti:





"Genel Merkez, ikilemini 'Kılıçdaroğlu giderse CHP değişecek mi?' söylemi üzerine kuruyor. Çünkü yönetim listelerinde yer almadıkları için bir anda İmamoğlu tarafında geçem küskünlerin yenilgide en az Kılıçdaroğlu kadar pay sahibi olduklarını söylüyorlar.





Küskünlere baktığımızda ciddi bir kısmının neredeyse meslek hanelerine milletvekili yazdıracak kadar çok dönem üst üste milletvekili oldukları da görülüyor; sonuç ortada.





Bu arada, CHP tüzüğünün de değiştirileceği Tüzük Kurultayının da yerel seçimden sonra Büyük Kurultay ile birlikte yapılabileceği, hatta 'eski usül', bir haftaya dek uzayacak tartışmalı bir Kurultay planlandığı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun gemiyi güvenli limana bırakıp o kurultay ile birlikte dümeni bırakması yüksek bir ihtimal."



