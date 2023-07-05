Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’nın MiG-31 savaş uçağı düştü /05 Temmuz 2023 14:55

Rusya’nın MiG-31 savaş uçağı düştü

Rusya bir MiG-31 savaş uçağının eğitim sırasında düştüğünü duyurdu

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Kamçatka Bölgesi'nde, Rusya Savunma Bakanlığına ait bir MiG-31 savaş uçağı eğitim sırasında düştü.

Interfax’ın Rusya Savunma Bakanlığı’na dayandırdığı haberine göre, Pasifik Filosuna ait bir MiG-31 tipi savaş uçağı, eğitim sırasında Avacha Körfezi'nin suları üzerinde radardan kayboldu.

Mühimmatsız havalanan uçağın 2 pilotunu arama kurtarma çalışmaları halen sürüyor. Pasifik Filosuna ait arama kurtarma ekipleri kaza mahalline sevk edildi.

MiG-31, Rusya Federasyonu tarafından geliştirilen modern avcı tipi savaş uçağı. Aynı anda altı hava hedefini vurabilir ve on adede kadar hava hedefini takip edebilir. Şu anda RF Silahlı Kuvvetleri, avcı uçağı filosunu, yükseltilmiş MiG-31BM’lerle donatılıyor. Ayıca MiG-31K modifikasyonu avcı uçağı, hipersonik bir silah olan Kinjal füzesini taşıyan ve havadan havaya, havadan karaya atabilen ilk savaş uçağı.
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