Rusya’nın MiG-31 savaş uçağı düştü

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Kamçatka Bölgesi'nde, Rusya Savunma Bakanlığına ait bir MiG-31 savaş uçağı eğitim sırasında düştü.





Interfax’ın Rusya Savunma Bakanlığı’na dayandırdığı haberine göre, Pasifik Filosuna ait bir MiG-31 tipi savaş uçağı, eğitim sırasında Avacha Körfezi'nin suları üzerinde radardan kayboldu.





Mühimmatsız havalanan uçağın 2 pilotunu arama kurtarma çalışmaları halen sürüyor. Pasifik Filosuna ait arama kurtarma ekipleri kaza mahalline sevk edildi.





MiG-31, Rusya Federasyonu tarafından geliştirilen modern avcı tipi savaş uçağı. Aynı anda altı hava hedefini vurabilir ve on adede kadar hava hedefini takip edebilir. Şu anda RF Silahlı Kuvvetleri, avcı uçağı filosunu, yükseltilmiş MiG-31BM’lerle donatılıyor. Ayıca MiG-31K modifikasyonu avcı uçağı, hipersonik bir silah olan Kinjal füzesini taşıyan ve havadan havaya, havadan karaya atabilen ilk savaş uçağı.