Beykoz ormanında aslan paniği: İHA haber yaptı DHA 'şaka' dedi

İhlas Haber Ajansı'na göre Beykoz’da 4 Temmuz Salı günü 22.45 sıralarında yaşanan olayda, ormanlık alanda aslan kükremesi duyulduğuna dair polise ihbarda bulunuldu.







Buna göre, ihbar üzerine ormanlık alana giden Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği (Yunuslar) alanda inceleme yaptı.





Dar alan çalışması yapan polis ekipleri ormanda bir aslanın gezdiğini fark etti. Aslan, tüf tüf diye tabir edilen ilaçlı ok ile polisler tarafından etkisiz hale getirildi.,





Ancak DHA'ya göre polis, olayın doğru olmadığını açıkladı. "Şaka" olarak ortaya atılan iddianın gerçek sanılarak sosyal medyada yayıldığı belirtildi.





Aslanın sahibi olduğu öne sürülen, 'Çerkez Cengiz' lakaplı Cengiz Şıklaroğlu'nun ise yaptığı sosyal medya paylaşımında "Kolluk kuvvetlerimize yalan bir haber ile uğraştırıyorlar. Allah yardımcımız olsun" ifadeleri yer aldı.





'ÇERKEZ CENGİZ' KİMDİR?

"Çerkez Cengiz" lakaplı Cengiz Şıklaroğlu 2016 başında, "Suriye’deki Türkmenlere yardım etmesi için bazı iş insanlarına zorla senet imzalattığı" iddiasıyla yargılandığı davalardan 10 ay hapis cezası almıştı. Şıklaroğlu, 100 araçlık konvoyla cezaevine gittiğini gösteren görüntülerle gündeme gelmişti. O dönem Emniyet Müdürlüğü Şıklaroğlu ile ilgili açıklamasında "Kendini suç örgütü lideri gibi tanıtıp korku salmaya çalışan Ç.Ş. isimli şahıs operasyonda yakalanmıştır" denilmişti.



