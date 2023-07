Yoksulluğa dikkat çekmek için Kilimanjaro’ya tırmandılar

1 Temmuz’da başlayan tırmanış 7 Temmuz’da sona erecek. Etkinlik için aylar öncesinden bağış kampanyası başlatan ekip, şu ana kadar 40.000 sterlin topladı. Bağışlar Tanzanya ve Yemen’de ekmek üretimi, içme suyu temini, yetimhane tamiri gibi bir dizi proje için kullanılacak.







10 yıldır İngiltere’den dünyanın yoksul ülkelerine insani yardım ulaştıran Time to Help UK, sosyal dramlar konusunda farkındalık oluşturmak ve sorunlara çözüm üretmek amacıyla ilginç projeler hayata geçiriyor. Dernek üyeleri, iki yıldır aralıklarla Londra caddelerinde su bidonu taşıyarak Afrika ve Asya ülkelerindeki içme suyu problemine dikkat çekiyor. Aynı zamanda bağış toplayarak söz konusu yerlerde su kuyuları açıyor.





Kilimanjaro tırmanışı sayesinde 40.000 sterlin topladılar







Dernek bu yıl hedef büyüttü ve Kilimanjaro Dağı tırmanışını hayata geçirmeye karar verdi. Bunun için Time to Help UK Genel Müdürü Yusuf Kar ile birlikte 8 kişi gönüllü oldu. İlk kez böylesine zorlu bir göreve katılan gönüllüler 1 Temmuz’da Tanzanya'nın kuzeydoğusunda bulunan dağa tırmanmaya başladı. 5 farklı noktada kamp kuran ekip her sabah 06.00’da kalkıp eksi 5 dereceyi bulan hava şartlarında harekete geçiyor. Aynı günde 4 iklimi birden yaşayan, 6-7 saat süren dik tırmanışlar yapan ekip, sınırlı miktarda su ve gıda taşıyabiliyor. Ekip tırmanışın ardından projenin diğer ayaklarının hayata geçirilmesinde görev alacak.





Time to Help UK Genel Müdürü Kar, bu zor projeyi başlatmalarının sebebini ihtiyacın büyüklüğü ile açıkladı. Yoksul bölgelere her türlü insani yardımı ulaştırmaya çalıştıklarını vurgulayan Kar şöyle devam etti: “Asya ve Afrika’da kırsal bölgelere gittikçe yaşanan insani dramın boyutunu, buna karşılık çabalarımızın ne kadar yetersiz kaldığını görüyoruz. Bu da bizi farklı projeler üretmeye zorluyor. Kilimanjaro tırmanışı böyle bir arayış sonucu ortaya çıktı.” Kar, sıkıntılara rağmen morallerinin gayet yüksek olduğunu belirterek, “Bütün ekip arkadaşlarımız içinde bulundukları şartlardan ziyade tırmanışın amacına odaklanmış durumda. Hatta gelecek yıllarda daha büyük projeler üzerinde konuşmaya başladık. Amacımız dünyanın daha iyi ve yaşanılır bir yer haline gelmesine katkıda bulunmak.” dedi. Yusuf Kar, dünyadaki yoksulluğa, özellikle su kıtlığı ve eğitim sorularına ilgi duyan herkesi çözümün bir parçası olmaya davet etti.





Bağışlarla su kuyusu, ekmek fırını ve yetimhane tamiri yapacaklar



Proje kapsamında toplanan bağışların bir kısmı, Yemen'de savaştan etkilenen insanlara yönelik başlatılan bir fırın projesinin parçası olarak ihtiyaç sahiplerine günlük ekmek sağlamada kullanılacak. Yemen'de temiz suya erişimi olmayan binlerce aileye tankerler aracılığıyla su temin edilecek. Gönüllüler, Kilimanjaro tırmanışını tamamladıktan sonra Tanzanya'nın Dar Es Salaam kentine geçerek burada küçük çocukların barındığı bir yetimhanenin yenilenmesine sponsor olacak ve çalışmalara katkıda bulunacak. Ayrıca Dar Es Salaam'da yaklaşık 9.000 kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak dört su kuyusunun açılışını yapacaklar. Yanı sıra Bagamoyo'da bir devlet okuluna devam eden ancak yatılı kalmak için maddi imkânı olmayan 10 kız çocuğuna sponsor olacaklar.





Sosyal faaliyetler ve yardım çalışmalarını birleştirerek gençlere alternatif programlar sunan Time to Help UK, eylül ayında Kenya'da, ekim ayında ise Uganda'da yni projeler hayata geçirecek.