Samanyolu Haber /Dünya / Dünya en sıcak gününü yaşadı, bilim insanları endişeli /05 Temmuz 2023 14:06

Dünya en sıcak gününü yaşadı, bilim insanları endişeli

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre 3 Temmuz 2023, meteoroloji verilerinin kayıt altına alındığı günden bu yana dünya üzerinde yaşanan en sıcak gün oldu. Bilim insanları ise mevcut durumdan bir hayli endişeli.

SHABER3.COM

Amerika Çevre Tahmini Ulusal Merkezi'nin (NCEP) yaptığı açıklamada, 3 Temmuz'da yerküredeki ortalama ısının 17,01 santigrat derece olduğu ve bunun da, 2016 yılının Ağustos ayında kayedilen 16,92 santigrat dereceden sonra yeni bir sıcaklık rekoru anlamına geldiği bildirildi.

Açıklanan bu verileri değerlendiren, Imperial College London'a bağlı Grantham Enstitüsü'nden iklim araştırmacısı Friederike Otto, "Bu kutlanması gereken yeni bir aşama değil. İnsanlığın ve ekosistemin ölüm fermanı" ifadelerini kullandı.

Dünyanın pek çok bölgesinde aşırı sıcaklar
DW Türkçe'nin haberine göre geçtiğimiz haftalarda ABD'nin güney eyaletleri, uzun süre aşırı sıcaklara maruz kalmış, Çin'de de hava sıcaklığının 35 derecenin üstünde seyrettiği uzun bir dönem yaşanmıştı. Kuzey Afrika'da ısı yer yer 50 dereceye yaklaşırken, dünyanın en soğuk bölgesi olan Antartika'da, Ukrayna'ya ait Vernadski araştırma istasyonunda sıcaklık 8,7 derece olarak ölçülmüştü. Bu da Haziran ayı için söz konusu bölgede yine rekor bir seviye olarak kayıtlara geçti.

Bilim insanlarına göre küresel sıcaklığın bu denli artmasının bir sebebi iklim değişikliği; diğeri ise başlangıç safhasında olan yeni bir El Nino fenomeni.

El Nino hava olayı, basit bir anlatımla, Pasifik Okyanusu'ndaki sıcak suların doğuya kayarak küresel sıcaklıkların yükselmesi ile kendini gösteriyor. Okyanus yüzeyindeki suların ısısındaki büyük salınımlar ve bunların neden olduğu atmosferik olaylar, İspanyolca "oğlan çocuğu" anlamına gelen El Nino terimi ile adlandırılıyor. ABD'li bilim insanlarına göre, geçen Haziran ayında ilk emareleri görülen yeni El Nino dalgası, özellikle 2024 yılında büyük kuraklıklara neden olabilir.

Özellikle 1997/1998 yıllarında etkili olan El Nino, dünya üzerinde daha önce görülmemiş sıcaklık artışlarına sebep olmuştu.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünya en sıcak gününü yaşadı, bilim insanları endişeli Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:10:30