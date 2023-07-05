Konuştuklarından pişman oldular: Maseratili polisin eşinin sitesi kapandı

Manisa'dan İstanbul'a dönerken Avukat Fatih Uzun, trafikte yaşanan tartışma sırasında polis Hüseyin Tayfun Üçgül tarafından darp edildi ve bacağı iki yerden kırıldı. Olayın ardından polis Üçgül'ün kullandığı 8.5 milyon TL değerindeki Maserati marka otomobil Türkiye'nin gündemine oturmuştu.







Halk TV’den Bora Erdin’in haberine göre, polis Üçgül'ün avukatı Mehmet Yiğit Manav, bir beyanında eş Özlem Üçgül’ün ticari faaliyetlere 8 yıl önce başladığını söyledi. Ancak resmi kayıtlar incelendiğinde Özlem Üçgül'ün 2020 yılında tekstil şirketi kurduğu ve şirketin 50 bin TL sermayeli olduğu ortaya çıktı.





Avukat Mehmet Yiğit Manav, daha önceki beyanında yer alan bilgilerdeki çelişkilere ilişkin “Bu konular onların mal varlıkları ile alakalı ve normal şartlar altında bu konu benim konum değil” dedi.







Öte yandan yine kendi beyanında, “İlk olarak detoks çayı satmaya başladı. Kar marjı çok yüksek olan bir sektör. Bunları satarak yılda bir milyon lira vergi ödüyorlar. Vergi bu kadar olunca kar marjı da 15 milyonu bulan ciddi bir rakama tekabül ediyor. Bu mal varlığına da bu şekilde sahip oldu. Özlem hanımın yanında 15’in üzerinde kişi çalışıyor” demişti.





'DURUM ÇOK SAÇMA BİR POZİSYONA GELDİ, PİŞMANIZ'

Manav, şirketin bağlı olduğu Ortaca Vergi Dairesi’nde 1 milyon TL vergi ödediklerine dair bir kanıt olmadığı ve bu vergi için yapılması gereken çay satışının çok yüksek adetlerde olması gerektiğiyle ilgili de net beyanlarının o şekilde olmadığını söyledi. Manav, “İş büyüdüğü için önü alınamaz bir hale geldi. biz kendileri ile de görüştük. Bize aktarılan o. Biz de sözcüyüz, ceza davasını takip ediyoruz. Bu konu medyaya yansıdığı için konu bu noktalara geldi. Onunla ilgili idari soruşturma zaten Tayfun Bey veya eşi ile alakalı bir durum olduğunda mutlaka onlara sorulacak bunlar. Gelirleri, bilançoları, yıllık gelir vergileri onlara sorulacak. Zaten o evraklar da muhasebecilerinde hazır. Ayrıca durum çok saçma bir pozisyona geldi, pişmanız. Oradaki röportaj tam sağlıklı da yapılamadı” dedi.





İNTERNET SİTESİNE ERİŞİLEMİYOR

Özlem Üçgül’e ait çay markası Özlex’in kendine ait bir de internet sitesi bulunuyordu. Kullanıcıların şikayetleri de “ozlextea.com” başlığı altında toplanıyor. Sitenin daha iki hafta öncesine kadar aktif olduğu ancak şu an erişilemediği görülüyor. Sitenin alt yapısının ürünlerin uzantısına gidildiğinde de Çin merkezli https://www.jinyunfuteashop.com/ isimli yine aynı kategoride satış yapan bir şirkete çıkıyor.





Özlem Üçgül ise 7 yıldır kendi işini yaptığını, yanında 15 sigortalı eleman çalıştırdığını belirtmişti. Üçgül, “Bütün mal varlığı şirketimin üzerinedir, şirket de bana aittir. Benim olan eşimindir. Eşimin olan da benimdir" demişti. Üçgül'ün 'Bakanlık onaylı' diyerek sattığı çaylara ise Ticaret ve Orman Bakanlığı tarafından 114 bin 326 TL ceza kesildiği belirlenmişti.





YENİ İŞ ALANI TURİZM OLDU

Muğla’nın Ortaca ilçesinde açılan firmanın adı Özlem Üçgül Giyim Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ve şirketin 2020’deki faaliyet alanı tekstil, inşaat ve baharat. Şirket 6 Nisan 2023’te amaç ve konularına ekler yaptı. Turizm alanında faaliyet gösterecek olan şirket çay bahçesi, gazino, kafeterya işletebildiği gibi otel de açabilecek. Şirket bu değişiklikten bir gün sonra ise Özlem Üçgül Giyim Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Three Rose Garden Şubesi’ni açtı. Burada restoran hizmeti veriyor.