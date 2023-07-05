Samanyolu Haber /Gündem / Araç sahiplerine kötü haber: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) iki katına çıkarıldı /05 Temmuz 2023 13:28

Araç sahiplerine kötü haber: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) iki katına çıkarıldı

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlardan iki katı olarak alınacak.

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Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için iki katına çıkarıldı.

2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanlığı’na sunulan memur ve emeklilerin maaş artışlarını da içeren torba yasa teklifinde bir dizi vergi düzenlemesinin de yer aldığını söyledi.

Güler, “17 maddelik hazırladığımız teklifte kurumlar vergisi ve MTV’de yeni düzenlemeler yapıyoruz, vergi kanunlarımızda yer alan bazı istisnaların kaldırılması yönünde değişiklikler öneriyoruz. Ayrıca vergi kanunlarında yer alan bazı maktu vergi tutarlarının GSYH içindeki paylarının azaldığını dikkate alarak, maktu tutarların güncellenmesine imkan verecek şekilde yetki düzenlemelerini öngörüyoruz” dedi.

BİR DEFAYA MAHSUS
Kanun teklifinde vergi düzenlemelerinin Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere yapıldığı belirtildi.

Teklifte kanunun yayımlandığı tarihten 31 Aralık’a kadar ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılında tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi alınması öngörüldü.
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