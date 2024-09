Narin cinayetinde savcı tutanağı ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni dün sabah saatlerinde bulundu. Narin'in cansız bedeni, 8 Eylül sabahı saat 8.45 sıralarında köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi’nin yanında bir çuval içinde ve üzeri taşlarla kapatılmış şekilde tespit edildi.Narin bugün ise katledildiği köyde toprağa verildi. Son yaşanan gelişmeyle savcının tutanağı ortaya çıktı. SZC TV'nin aktardığına göre, tutanakta 91 örnek alındığı ve Narin'in içinde bulunduğu çuvalın da incelendiği belirtildi. Tutanakta Narin'in diz kapağından itibaren kopma olduğu ifadelerine yer verildi.Tutanakta şu ifadeler yer aldı:"Cumhuriyet Başsavcılığımızca ölen Narin GÜRAN hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 08/09/2024 günü ölenin otopsi işlemleri yapılması için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna sevki talimatı verildiği, cenazenin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 10:50'de getirildiği, 10:50'den itibaren Adli Tıp Grup Başkanı Eren AKGÜNDÜZ, Morg Ihtisas Dairesi Başkanı Servet KUZU, Adli Tip Şube Müdürü Sedat GÜLDOGAN, Adli Tip Uzmanı Emine SEVINDIR, Adli Tip Uzmanı Halit ERÖZ, Adli Tip Uzmanı Ramazan BUĞDAYCI, Adli Tip Uzmanı Kerim AYTAR, Patoloji Uzmanı Zübeyir TURAN ve ayrıca Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve dosya için görevlendirilen Esra ERCIN, 3 adet otopsi teknikeri ve Cumhuriyet Savcılarımız Ahmet KUŞAK. Batuhan KARTAL ve Berat SAGIR ile beraber otopsi işlemlerine başlanıldığı.Cenaze bütünlüğü bozulmadan önce ve cesedin içerisinde bulunduğu çuvaldan çıkarılmadan skopi işlemlerine tabi tutulduğu, radyoloji uzmanı ve adli tip uzmanları eşliğinde gerekli incelemelerin yapıldığı, sonrasında moleküler ve genetik incelemeye esas olacak biyolojik bulgu, sürüntü örneklerinin detaylıca cesedin her noktasından olacak şekilde alındığı, ceset üzerinden alınan örneklerden istismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde örneklerin alındığı, toplamda 91 adet örnek alındıktan sonra cesedin tekrar skopi işlemine tabi tutulduğu, skopi işlemi ardından klasik otopsi yapılmak üzere ceset otopsi salonuna alındı.Otopsi işlemleri yukarıda belirtilen Adli Tip uzmanları eşliğinde yapılan işlemlerin tümü kamera kaydı alınmak suretiyle usulüne uygun bir biçimde başlanıldığı. Adli Tip Uzmanlarınca cesedin açıldığı, sol bacak diz kapağında itibaren kopma olduğu cesedin bulunduğu bir çuval içerisinde cesede ait olduğu değerlendirilen muhtemel kaval kemiği olduğu değerlendirilen, kemiğin muhafaza altına alınarak diğer kemik parçalarının da alınarak beraber İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilerek bacaktaki kopmanın sebebinin ancak burada yapılacak inceleme ile çözümlenebileceği, iç organlarda gerekli incelemelerin yapılarak numunelerin alındığı, cesedin tümü üzerinde hemen her dokudan örnek alınıldığı, alınan doku örnekleri, iç organların üzerinde patolojik çalışmalar yapılması gerektiği, saçlı doku üzerinde gerekli kimyasal incelemelerin yapılması amacıyla örneklerin alındığı, Adli Tip Uzmanlarının ilk izlenimlerinde cesette ciddi anlamda çürüme başlamış olduğundan somut bir beyanda bulunmanın mümkün olmayacağı, yapılan otopsi işleminde bu aşamada gözle görünür bir kesici - delici alet veya ateşli silah yaralanması, iç kanama bulgusu elde edilemediği, cesetteki çürüme sebebiyle ölüm zamanına ilişkin bir beyanda da bulunulamayacağı, kesin ölüm sebebinin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılacak moleküler incelemeler, patolojik çalışmalar, Istanbul Adli Tip Kurumuna gönderilen numuneler üzerinde yapılacak incelemeler ile belirlenebilecegi Adli Tip Heyetince belirtilmiştir."