Samanyolu Haber /Dünya / NASA’nın 50 milyar dolarlık roketi kasırgaya yenildi /12 Kasım 2022 13:25

NASA’nın 50 milyar dolarlık roketi kasırgaya yenildi

NASA tarafından 17 yıldır geliştirilen SLS roketi, geçtiğimiz günlerde yaşanan Nicole Kasırgası nedeniyle hasar aldı.

SHABER3.COM

 Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi, geçtiğimiz günlerde Nicole Kasırgası nedeniyle hasar aldı. Nasa, uçuş hazırlıklarını tamamladıktan sonra gelen kasırga nedeniyle SLS roketini Florida fırlatma rampasında bırakmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

Shiftdelete'in aktardığı habere göre; NASA, yaklaşık 17 yıldır SLS roketi için çalışmalarını sürdürüyor. Toplamda 50 milyar dolar harcanan proje, geçtiğimiz günlerde yaşanan doğal afet nedeniyle hasar aldı.

14 Kasım ile 16 Kasım arasında düzenlenmesi beklenen yeni fırlatma takvimi, yaşanan olay nedeniyle tekrar ertelendi. Motorun yağmur kapaklarından birinde sorun oluştuğunu belirten yetkililer, tamir için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Orion uzay aracı ile SLS roketi arasında yer alan bağlantı elemanları, yaşanan şiddetli kasırgadan etiklenerek yerinden çıktı. AccuWeather'da kıdemli meteorolog olan Jonathan Porter yaptığı açıklamada, "Tüm bu durum, NASA'nın mevcut tahminlere dayalı olarak hava riski azaltma ve hazırlık prosedürleri hakkında ciddi soruları gündeme getiriyor" dedi.

NASA'nın böyle değerli bir roketi bir kasırganın ortasında fırlatma rampasında bırakması alışılmadık bir durum olarak nitelendiriliyor. Rüzgar ve sel gibi felaketlerin roketin tasarımına zarar vereceği tahmin ediliyordu.

Orion uzay aracının onarım sürecinin ne zaman sona ereceği henüz bilinmiyor. NASA'nın 2022 yılı içerisinde SLS roketi ile fırlatma gerçekleştireceği tahmin ediliyor.
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