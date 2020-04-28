NASA'dan 2020 için ürküten uyarı

Bilim insanları 2020'nin şimdiye kadarki en sıcak yıl olabileceğini, olmasa bile şimdiye kadar görülmüş en sıcak 5 yıldan biri olmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.





İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, 2020 bugüne kadar ölçülen en sıcak yıl olabilir.





NTV'nin aktardığına göre; NASA Goddard Uzay Çalışmaları Enstitüsü Müdürü Gavin Schmidt tarafından yapılan araştırmaya göre bu durumun gerekleşme olasılığı yüzde 60 olarak belirlendi.





Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesinden (NOAA) yapılan açıklamada ise bu ihtimalin yüzde 75 olduğu bilgisinin altı çizildi.





2020'nin en sıcak yıl olmasa bile şimdiye kadar görülmüş en sıcak 5 yıldan biri olmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. Zira uzmanlar 2020’nin en sıcak 5 yıldan biri olma ihtimalini yüzde 99 olarak hesapladı.





Türkiye dahil tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceğinine dair ise Christian Aid tarafından yayınlanan rapora göre; tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek. Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.