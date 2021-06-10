Samanyolu Haber /Teknoloji / NASA'dan 'garip gezegen' keşfi açıklaması /10 Haziran 2021 22:45

NASA'dan 'garip gezegen' keşfi açıklaması

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yeni bir gezegen keşfi konusunda açıklama yapıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 'Dünya benzeri garip ve bilinmeyen bir gezegen' keşfettiğini duyurdu.

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL) ile New Mexico Üniversitesi işbirliğiyle yapılan çalışmalar sırasında yeni bir gezegen keşfedildi. 

Bir yılın sadece 24 gün sürdüğü TOI-1231b ismi verilen gezegen, kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönüyor ve boyutları Neptün'e benziyor.

Gezegen, yıldızına Dünya'nın güneşe olan mesafesinden sekiz kat daha yakın. Ancak Kırmızı Cüce'nin enerjisi Güneş'e kıyasla çok daha düşük olduğundan TOI-1231b'nin sıcaklığı Dünya'ya çok benziyor.

Atmosferinin yaklaşık 57 derece olması TOI-1231b'yi şimdiye kadar keşfedilen en soğuk ve en küçük ötegezegenlerden biri yapıyor. 

Araştırmayı yürüten bilim insanları 'garip' olarak tanımladıkları gezegenin atmosferinde su ve bulutlar olabileceğini söyledi. 
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