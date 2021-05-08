Samanyolu Haber /Gündem / "Nasıl olsa yüzü kızarmayacak" /08 Mayıs 2021 13:09

"Nasıl olsa yüzü kızarmayacak"

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, yazın 18 yaş üstü herkesin Koronavirüs aşısını yaptırabileceğini söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tepki gösterirken, "Yaz bitiminde bu sözü hatırlayınca yüzü kızarmayacak nasıl olsa" dedi.

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Havuz medyasında bugün çıkan, Türkiye'nin aşılama programına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Yaz döneminde 18, belki de 16 yaş üstü herkesin aşılanabileceği" sözleri tartışılıyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Koca'nın ifadelerine Twitter hesabından tepki gösterirken, şu ifadeleri kullandı:

"Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca da yüzü kızarmayacak nasıl olsa Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan."
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