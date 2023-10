ABD'nin atom bombaları odak noktasında





NATO'nun her yıl Ekim ayında düzenlenen nükleer caydırıcılık tatbikatı " Steadfast Noon ", bu yıl Akdeniz'de, İtalya ve Hırvatistan semalarında yapılacak.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tatbikatın "her yıl Ekim ayında yapılan rutin bir etkinlik" olduğunu belirterek "Steadfast Noon tatbikatı, nükleer caydırıcılığımızın güvenilirliği, etkinliği ve güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacak ve NATO'nun tüm müttefiklerini koruyup savunacağı yönünde net bir mesaj verecektir" dedi.Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın, NATO nükleer silahlarının caydırıcılıkta oynadığı önemli rolü bir kez daha gösterdiğini vurguladı.Tatbikata nükleer başlık taşıma kapasiteli savaş uçaklarının yanı sıra konvansiyonel savaş uçakları ile keşif ve tanker uçakları katılacak. Her zaman olduğu gibi bu yıl da savaş uçaklarının nükleer bomba taşımayacağı bildirildi.NATO'dan tatbikat senaryosu ve detaylarla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı. Ancak bu tatbikatlarda ABD (Amerika Birleşik Devletleri) atom bombalarının yer altındaki depolardan güvenli bir şekilde çıkarılarak savaş uçaklarına taşınması ve uçaklara montajının uygulandığı biliniyor. NATO üyeleri, nükleer caydırıcılık konsepti çerçevesinde, envanterlerinde atom bombası taşıyabilecek nitelikte savaş uçağı bulundurmakla yükümlü.NATO üyelerinden üçü; ABD, İngiltere ve Fransa, dünyadaki nükleer güçler arasında yer alıyor. ABD'ye ait atom bombalarının, resmen hiçbir zaman teyit edilmese ve yalanlanmasa da, Türkiye, İtalya, Belçika, Hollanda ve Almanya'da bulunduğu öne sürülüyor.Steadfast Noon tatbikatı geçen yıl 17-30 Ekim tarihleri arasında Belçika'nın ev sahipliğinde Brüksel merkezli olarak İngiltere ve Kuzey Denizi semalarında icra edilmiş, tatbikata 14 ülkeden 60 uçak katılmıştı. Tatbikata her yıl farklı bir üye ülke ev sahipliği yapıyor.