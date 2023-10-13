BM: İsrail 1 milyon Gazzeli'nin sürgün edilmesini istedi

BM Sözcüsü, İsrail tarafından Gazze'de yaşayan 1 milyon 100 bin kişinin tahliye kararın yıkıcı insanı sonuşları olabileceği uyarısında bulundu.



Bir BM sözcüsü, İsrail ordusunun BM'ye Gazze Vadisi'nin kuzeyinde yaşayan herkesin önümüzdeki 24 saat içinde Gazze’nin güneyine geçmesi gerektiğini söylediğini açıkladı.



BM bunun yaklaşık 1,1 milyon kişiye, yani tüm Gazze Şeridi nüfusunun yaklaşık yarısına tekabül ettiğini söylüyor. Etkilenen bölge yoğun nüfuslu Gazze Şehri'ni içeriyor.



Uyarı, Gazze ve Kudüs saatiyle gece yarısından hemen önce verildi.



BM yaptığı yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler böyle bir hareketin yıkıcı insani sonuçlar doğurmadan gerçekleşmesinin imkansız olduğunu düşünüyor" dedi.



BM, tahliye kararının iptali için çağrıda bulundu.



BM açıklamasında "zaten trajedi olan bir durumu felakete dönüştürebilecek bir durumdan kaçınmak için, onaylandığı takdirde bu tür bir emrin iptal edilmesi yönünde güçlü bir çağrıda bulunduğunu" belirtti.



Tahliye emri tüm BM personelini ve okullar, sağlık merkezleri ve kliniklerin de dahil olduğu BM tesislerinde barınan sivilleri de kapsıyor.



İsrail, Gazze sınırına asker, ağır top ve tank yığarak kara saldırısına hazırlanıyor.



BM Güvenlik Konseyi'nin Cuma öğleden sonra kapalı, acil bir toplantı yapması bekleniyor. ABD, İngiltere, Çin, Rusya ve Fransa BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri.







Amerika yarından itibaren İsrail’deki vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor







Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Amerikan hükümetinin İsrail’deki Amerikan vatandaşlarının tahliye edilmesi için uçuşlara başlayacağını bildirdi.



Kirby, Amerika’nın İsrail’den Avrupa kentlerine charter seferleri planlamaya başladığını doğruladı ve “Amerikan vatandaşlarının ve ailelerinin tahliyesine yardımcı olmak için bazı ayrıntılar üzerinde çalışıyoruz”dedi.



Tahliye uçuşlarının yarından itibaren başlayabileceği bekleniyor. Amerikan hükümeti, Almanya’nın Frankfurt kentine İsrail kalkışlı günde en az dört charter seferi düzenlemeyi planlıyor.



Beyaz Saray: “Amerika’nın İsrail’e asker gönderme planı yok”



Kirby, “Bu konuda bir niyet yok, plan yok, açıkçası İsrailliler’den gelen bir istek de yok” dedi.



İsrail ile Gazze’ye “insani yardım akışının devam etmesi için süregelen bir ihtiyaç olduğu” konusunda diyalog içinde olduklarını söyleyen Kirby ayrıca sivillerin Gazze’den çıkarılması için emniyetli koridorlar oluşturulmasının “Hamas’ın rehinesi olan masum kurbanlar için yapılacak doğru şey” olduğunu kaydetti.



İran Dışişleri Bakanı: “İsrail Gazze’ye saldırıları sonlandırmazsa bölge bunun sonuçlarıyla karşılaşacak”







İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahyan, Irak’a yaptığı ziyaret sırasında, İsrail’in Gazze’deki sivillere yönelik saldırılarını durdurmaması halinde bölgenin “yeni koşullarla karşı karşıya kalacağını söyledi.



İran Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı açıklamaya göre Emirabdullahyan, İsrail için, “Gazze’yi tam abluka altında tutup, vatandaşları bombalayıp, savaş suçu işleyip sonra da buna yanıt verilmemesini bekleyemezler” dedi.



Bugün Irak Başbakanı Muhammed Şia El Sudani ile görüşen İran Dışişleri Bakanı Emirabdullahyan’ın yarın Lübnan’a geçmesi ve burada yetkililerle biraraya gelmesi bekleniyor.



Hamas’ın Cumartesi günü İsrail’e düzenlediği saldırılarda İran’ın oynadığı rolle ilgili soru işaretleri bulunuyor. Hamas yetkilileri, İran’ın saldırılara doğrudan müdahil olduğunu yalanlarken şimdiye kadar dünya genelinde hiçbir hükümet, saldırıları İran’ın planladığına ilişkin doğrudan kanıt sunmadı. Ancak birçok ülke, İran’ın Hamas’a uzun yıllardır destek verdiğini hatırlatıyor.



ABD Savunma Bakanı: “İsrail’e silah sınırlaması getirmedik”







NATO Savunma Bakanları, Hamas’ın 7 Ekim saldırısının ardından, “İsrail’in halkını ve topraklarını koruma hakkını” tanıdıklarını ancak “yanıtın orantılı olması” gerektiğini söyledi.



ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ise, ABD’nin İsrail’e kendisini savunması için vereceği silahlara “bir sınırlama” getirmediklerini açıkladı. Austin, İran’ın Hamas’a yardım ettiği yolunda bir ön istihbaratları da olmadığını kaydetti.



NATO Savunma Bakanları, Brüksel’deki NATO karargahında, “İttifakın caydırıcılığını ve savunmasını güçlendirmeyi, NATO misyonları ve operasyonları, Baltık Denizi'ndeki kritik su altı hatlarının zarar görmesi ve Ortadoğu'daki durumu” görüşmek üzere toplandı.

