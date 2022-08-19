Samanyolu Haber /Dünya / NATO albayından Putin'i kızdıracak açıklama /19 Ağustos 2022 23:00

NATO albayından Putin'i kızdıracak açıklama

Rusya yönetiminin Ukrayna'yı işgal girişimi sonrasında varlığı tartışma konusu haline gelen NATO'nun yeniden aktif hale gelmesi gündemdeki yerini korurken, NATO'ya bağlı Fransız kuvvetlerinin sözcüsü Albay Granchamps tarafından yapılan bir açıklama ise Putin'i kızdıracağa benziyor.

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Moskova yönetiminin Ukrayna'da sürdürğü askeri saldırılar sonrasında NATO yeniden aktif hale gelerek Rusya'ya karşı önlemler almaya başladı.

Ukrayna yönetimini de destekleyen NATO'nun Rusya sınırlarındaki varlığı daha da artmış durumda.

Bu konuda bir açıklamada bulunduğu belirtilen Romanya'da konuşlu NATO'ya bağlı Fransız kuvvetlerinin sözcüsü Albay Flavien Garrigou Granchamps tarafından yapılan bir açıklama ise Putin'i kızdıracağa benziyor.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Romanya'da konuşlu NATO'ya bağlı Fransız kuvvetlerinin sözcüsü Albay Flavien Garrigou Granchamps, NATO'nun, Rusya sınırlarındaki askeri birliklerinin varlığını "uzun yıllar" sürdürmeyi planladığını söyledi.

Flavien Garrigou Granchamps, NATO'nun, şu anda "durumun istikrara kavuşmasını sağlamak için uzun yıllar" Rusya sınırları boyunca faaliyet sürdüreceğini ifade etti.

Granchamps, NATO'nun, Rusya ile sınırı bulunan müttefik ülkelerde yeni karargahlar oluşturduğunu, bu ülkelerde bulunan birliklerin düzenli olarak faaliyet göstereceklerini söyledi.
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