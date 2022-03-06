NATO, Rus saldırısına karşı İsveç’e tam garanti vermedi

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Avrupa’da güvenlik durumunun değiştiğini belirterek Finlandiya ve NATO ile askeri iş birlikteliğini güçlendireceklerini söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise İsveç’e saldırı durumunda tam bir güvenlik garantisi verilemeyeceğini belirtti.







NATO İLE İŞ BİRLİKTELİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK

İsveç Başbakanı Andersson ve Savunma Bakanı Peter Hultqvist, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile basın toplantısı düzenledi. “Rusya, Ukrayna’yı işgal etme girişiminde bulundu” diyen Andersson, “Bu girişim Avrupa’da güvenlik durumunu değiştirdi. Bu nedenle Finlandiya ve NATO ile askeri iş birlikteliğini güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.





NATO: İSVEÇ ÇOK YAKIN BİR ORTAK ANCAK ÜYE DEĞİL

İsveç’in devlet resmi haber ajansı TT’ye açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ile NATO’nun iş birliği yaptığını fakat İsveç’e saldırı durumunda tam bir güvenlik garantisi verilemeyeceğini söyledi. NATO’ya üye olmak ile olmamak arasında fark bulunduğuna işaret eden Stoltenberg, “İsveç, NATO’nun çok yakın bir ortağıdır. Birlikte tatbikat yapıyoruz ve çeşitli konularda çalışıyoruz. Bu durum NATO ve İsveç için önemlidir. Ancak İsveç, 5. madde kapsamında değildir” dedi.





RUSYA İSVEÇ VE FİNLANDİYA’YI TEHDİT ETMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova geçen hafta yaptığı açıklamada Finlandiya ve İsveç’in öncelikle bir askeri blok olan NATO’ya katılımının Rusya’nın yanıt vermesini gerektirecek, ciddi siyasi-askeri sonuçlara yol açacak bir durum olduğunu kaydetmişti.



