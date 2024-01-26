Samanyolu Haber /Gündem / NATO'dan Erdoğan'a 'hızlı imzası için' teşekkür /26 Ocak 2024 13:59

NATO'dan Erdoğan'a 'hızlı imzası için' teşekkür

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda "hızlı imzası için" teşekkür etti

SHABER3.COM

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı dolayısıyla teşekkür etti.

Stoltenberg, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İsveç'in katılımının NATO'yu daha güçlü hale getireceğini söyledi.

İsveç'in üyeliğinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesini "memnuniyetle" karşıladığını belirten Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hızlı imzası için teşekkür ediyorum" dedi.

Stoltenberg, Macaristan Başbakanı Victor Orban ve hükümetinin İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin destek mesajını da memnuniyetle karşıladığını aktararak, "Macaristan Parlamentosu toplanır toplanmaz Macaristan'ın (İsveç'in üyeliğine) onayını dört gözle bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Macaristan Parlamentosu'nun Şubat sonunda yeniden toplanacağı bilgisini veren Stoltenberg, İsveç'in üyeliği için bu tarihin beklenmesi gerektiğini söyledi.

Karadağ Başbakanı Spajic de İsveç'in bir an önce NATO üyesi olmasını istediklerini belirterek "bu süreçte Türkiye ve Macaristan'dan gelen güzel haberleri" memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İsveç'in NATO üyeliği için Macaristan meclisinden de onay alması gerekiyor.
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