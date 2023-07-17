NATO'dan Kosova'ya Bayraktar uyarısı

DW Türkçe'de yer alan habere göre son aylarda yeniden etnik gerilime sahne olan Kosova'nın Türkiye yapımı insansız hava aracı Bayraktar TB2 satın alma açıklamasına NATO'dan tepki geldi. Bölgede görev yapan NATO'ya bağlı Barış Gücü KFOR'dan bugün yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasından KFOR Barış Gücü'nün sorumlu olduğu hatırlatıldı. "Bayraktar TB2 dahil her türlü insansız hava aracından ve bunlara yönelik düzenlemelerden birincil derecede Kosova'daki Barış Gücü Komutanı sorumludur" ifadesine yer verildi.



Kosova Başbakanı Albin Kurti, hafta sonunda Bayraktar TB2'nin önünde poz verdiği fotoğraflı Facebook paylaşımında, Türkiye'den SİHA satın aldıklarını duyurmuştu. Toplamda kaç SİHA satın alındığı veya satın alınan bu hava araçları için ne kadar ödendiğine dair bir bilgi paylaşmayan Kurti, Kosova'nın yeni SİHA'larla daha güvenli olduğunu vurgulamıştı.



İlaveten gerilimin damgasını vurduğu bölgede Kosova'nın ilk SİHA'ları olan Bayraktar'ın ne amaçla kullanılacağı belirtilmezken Kurti, iktidarda olduğu iki yıldır Kosova ordusundaki asker sayısını yüzde 80, savunma bütçesini de yüzde 100 artırdıklarını da kaydetti.



5 bin düzenli 3 bin yedekten oluşan ordu kurma hedefi



2008 yılında bağımsızlığını ilan eden 1 milyon 800 bin nüfuslu Kosova Cumhuriyeti, 5 bin düzenli ve 3 bin yedek askerden oluşan bir ordu oluşturmayı hedefliyor. Kosova ordusunun savunma dışında yangınla mücadele gibi sivil görevleri de bulunuyor. Ordu ayrıca savaştan kalma patlayıcılarla mücadele veya kurtarma gibi görevleri de üstleniyor.



Ülkede halen NATO'ya bağlı KFOR Barış Gücü misyonu çerçevesinde ise 27 müttefik ve partnerden 4 bin 500'den fazla asker görev yapıyor. KFOR, 1998-1999 yıllarında bağımsızlık mücadelesi veren Arnavut milislerle Sırp güçleri arasında yaşanan savaştan bu yana bölgede konuşlu bulunuyor.



Kosova'yı kendi topraklarının bir parçası olarak gören Sırbistan ise Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor. Bölgede yaşanan gerilimlerin giderilmesi konusunun ele alınması amacıyla Kosova Başbakanı Kurti bu hafta içinde Brüksel'de Sırp mevkidaşı Aleksander Vucic ile biraraya gelecek.



50 bin civarında Sırp'ın yaşadığı Kosova'da, ülke tarihinin en ciddi etnik gerilimi bu yıl mayıs ayında yaşanmıştı. Kosova'nın Zveçan kentinde çoğunluğu oluşturan Sırplar, boykot ettikleri seçimler sonucunda göreve yeni seçilen Arnavut kökenli belediye başkanının belediye binasına girişini engellemeye çalışınca polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş ve belediye başkanına binaya girişinde eşlik etmişti. Kosova olaylardan Sırbistan'ı sorumlu tutarken, Sırbistan ordusunu üst düzey alarma geçirmişti.