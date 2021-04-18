"Navalny her an ölebilir"

44 yaşındaki liderin kalp doktorlarından Yaroslav Ashikhmin Facebook üzerinden paylaştığı mesajında Navalny'nin son kan testi sonuçlarında potasyum seviyesinin çok yüksek çıktığını bunun da her an bir kalp krizine yol açabileceğini belirtti. Kalp doktoru ayrıca testlerde kreatin seviyesinin de çok yüksek çıktığına işaret ederek bunun da böbreklerin işlevsiz hale geldiğini gösterdiğini belirtti.







Euronews'te yer alan habere göre Navalny'nin özel doktorlarından ve Rus Doktorlar İttifakı Sendikası Başkanı Anastasia Vasilyeva da Twitter üzerinden Navalny'nin test sonuçlarını paylaştı. Vasilyeva ayrıca hapishane yönetimine hastalarını "acilen" görmek için başvuruda bulunduklarını da belirtti.





Navalny'nin sağlık durumun kritik olduğuna dikkat çeken diğer bir kişi de muhalif liderin basın ataşesi Kira Yarmysh oldu. Yarmysh Facebook'tan yazdığı mesajında Navalny'nin son 3 haftada 15 kilo zayıfladığını belirtti. Mesajında, "İnsanlar ölmek kelimesini dillerine almamaya çalışıyor ama bugün Aleksey ölüme doğru gidiyor. Birkaç günlük süresi kaldı" diyerek durumun ciddiyetini kamuoyu ile paylaştı.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli rakibi olarak görülen Aleksey Navalny, sinir sistemini etkileyen bir ilaçla zehirlenmesinin ardından 5 ay Almanya'da tedavi edilmiş, iyileşmesinin ardından Rusya'ya dönmüş ve 17 Ocak'ta tutuklanmıştı.





Navalny zehirlenmesinin arkasında Kremlin'in bulunduğunu iddia ederken Rus yetkililer bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyor. Bununla birlikte birçok Avrupa laboratuvarında yapılan sonuçlar zehrin Rus kaynaklı olduğunu işaret ediyor.





Tutuklanmasının ardından yargılanan muhalif lider Moskova'da iki buçuk yıllık hapis cezasına çarptırıldı. Sırtında ağrılar ve bacaklarında hissizlikler oluşmasından dolayı doktorlarını görmek isteyen Navalny'ye hapishane yönetiminden izin çıkmamasının ardından 15 Mart'ta açlık grevine başlamıştı.