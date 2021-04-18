Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, perşembe günü yaptığı yazılı açıklamayla, açık havada maske takma zorunluluğunun pazar gününden itibaren kaldırılacağını duyurmuştu.







Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ise uygulanmaya devam edecek.





Uzmanlar, ülkenin bir nevi "sürü bağışıklığı" kazandığı görüşünde. Weizman Enstitüsü'nden Eran Segal ekonominin yeniden açılmasının ve dini bayramlar nedeniyle insanların bir araya gelmesinin dahi vakaların artmasına yol açmadığına dikkat çekti.





İsrail'de aşılama sayesinde vakalardaki düşüş sonucu 21 Şubat'tan itibaren Covid-19 önlemleri kademeli olarak gevşetilmişti.







Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede 5 milyon 338 bin 976 kişiye Covid-19 aşısının ilk dozu, 4 milyon 961 bin 238 kişiye de ikinci dozu uygulandı.





Toplam vaka sayısının 836 bin 882 olduğu İsrail'de 6 bin 331 kişi salgında hayatını kaybetti. Şu an 3 bine yakın aktif vakadan 200 kadarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.