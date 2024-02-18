Navalny'yi anmak isteyen Ruslar gözaltına alındı

Anma noktaları dağıtıldı

Ülke genelinde sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Navalny için halkın oluşturduğu anma noktaları çeşitli gruplarca dağıtıldı.

Ailesi naaşını istiyor

Öte yandan, Aleksey Navalny'nin annesi Ludmila'ya verilen bir belgeye göre, 47 yaşındaki oğlu 16 Şubat günü yerel saatle 14:17'de hayatını kaybetti.

"Muhalefetin cezası hapis değil, ölüm"

İngiltere'nin eski Belarus Büyükelçisi ve Londra'daki Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde Rusya ve Avrasya kıdemli araştırmacısı Nigel Gould-Davies Navanly'nin ölümü için "Rusya'da artık muhalefetin cezasının sadece hapis değil, ölüm olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke çapında çiçeklerle anılan Navalny'nin ölüm sebebi belirsizliğini korurken, ailesi naaşının kendilerine teslim edilmesini talep etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sert muhalifi Aleksey Navalny'yi cezaevinde öldüğünün duyurulmasının ardından ülke genelinde anmak isteyen 100'den fazla kişi gözaltına alındı.Rusya'daki siyasi baskıyı izleyen sivil toplum girişimi OVD-Info'nun aktardığına göre sekiz kentte 100'den fazla kişi Navaly'nin anısına çiçek, mum, mektup, hediye, oyuncak ya da fotoğraf bırakırken gözaltına alındı.OVD-Info, cumartesi günü polisin Sibirya'nın Novosibirsk kentindeki bir anıta erişimi engellediğini ve hem Novosibirsk'te hem de başka bir Sibirya kenti olan Surgut'ta birkaç kişiyi gözaltına aldığını bildirdi.Gelen bilgilere göre başkent Moskova'nın merkezindeki bir anma töreninde onlarca kişi tutukladı ve daha sonra bölgeye giriş polis tarafından kapatıldı.Ülkenin ikinci büyük kenti St Petersburg'daki bir anma töreninde de, aralarında Navalny için ayin düzenlemeye gelen bir rahibin de bulunduğu 10'dan fazla kişi gözaltına alındı.Novosibirsk'te polisin erişimi şeritlerle engellediği bir anma noktasında bazı kişilerin kırmızı çiçekleri alarak ters şekilde kara gömdüğü görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.Başkent Moskova'daki Rus Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) merkez binası yakınlarındaki bir anma noktasına bırakılan çiçek ve hediyeler, polisin gözetimi altında kimliğini gizleyen kalabalık bir grup tarafından kaldırıldı.Aynı noktada sabah saatlerinde çiçek buketlerinin yeniden belirdiği görüldü, ancak tutuklamaların devam ettiği haberleri geliyor.Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmysh, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ölüm haberini doğruladı, ancak bunu cinayet olarak tanımlayarak naaşının ailesine teslim edilmesini istedi. Navalny'nin annesinin oğlunun naaşını almak üzere bölgeye gittiği bildirildi.Ancak Yarmysh, Navalny'nin tutulduğu cezaevindeki bir çalışanının verdiği bilgiye göre muhalifin yakınlardaki Salekhard kasabasına götürülen naaşının müfettişlerde olduğunu belirtti.Başta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden olmak üzere Batılı birçok dünya lideri Navanly'nin ölümünden doğrudan Putin'i sorumlu tuttu.Kremlin ise bu yöndeki açıklamalara sert tepki gösterdi. Putin'in sözcüsü Dimitry Peskov açıklamaları "kabul edilemez ve çirkin" olarak nitelendirdi ve sağlık görevlilerinin Navalny'nin ölüm nedenine ilişkin kararlarını henüz açıklamadıklarını belirtti.Navalny'nin cuma günkü ölümünün nedeni ve koşulları büyük ölçüde belirsizliğini koruyor.