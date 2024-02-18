Afrika Birliği zirvesinde liderler İsrail'in Gazze saldırısını kınadı

"Pan-Afrikanizm ruhu canlanmalı"

Afrika kıtasındaki çatışmalar ve darbelerin yeniden canlanmasından duyulan endişe de bu yılki zirvenin açılışına damgasını vurdu.

Afrika Birliği zirvesine katılan liderler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını kınadı.Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen zirveye katılan liderler, saldırıların derhal sona erdirilmesi çağrısında bulundu.Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki, İsrail'in saldırısının uluslararası insancıl hukukun "en açık" ihlali olduğunu söyledi.İsrail'i Gazze halkını "yok etmekle" suçlayan Faki, zirvede Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile birlikte konuştu.Faki delegelerin alkışları arasında "İnsanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bu saldırıları şiddetle kınadığımızdan emin olabilirsiniz. Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğumuz konusunda sizi temin etmek istiyoruz." dedi.Komorlar Devlet Başkanı ve Afrika Birliği Dönem Başkanı Azali Assoumani ise Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı davayı övdü.Assoumani, "İsrail'in burnumuzun dibinde Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımı kınıyorum. Uluslararası toplum, sadece Filistin'de kaos yaratmakla kalmayıp dünyanın geri kalanında da feci sonuçlar doğuran bu vahşete gözlerini kapatamaz" diye konuştu.Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki, Senegal'in ertelenen seçimleri ve Kongo'nun doğusu, Sudan, Sahel ve Libya'daki şiddet olaylarıyla ilgili gerilimleri örnek gösterdi.Faki, 1.3 milyar insanın yaşadığı kıtanın karşı karşıya olduğu pek çok zorluğun üstesinden gelebilmek için "Afrika dayanışması ve Pan-Afrikanizm ruhunun" yeniden canlandırılması çağrısında bulundu.