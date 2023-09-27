Nazi övgüsü Kanadalı siyasetçiyi koltuğundan etti

Rota, Hunka'yı "İkinci Dünya Savaşı'nda Ruslar’a karşı Ukrayna'nın bağımsızlığı için savaşan Ukraynalı bir Kanadalı savaş gazisi. Ukraynalı bir kahraman ve Kanadalı bir kahraman" sözleriyle takdim etmiş ve parlamenterler Hunka’yı ayakta alkışlamıştı.









İktidardaki Liberal Parti üyesi Rota, kamuoyu önünden yaşanan bu olayın Kanada'daki ve dünyanın dört bir yanındaki Yahudi cemaati de dahil olmak üzere bireyleri ve toplulukları üzdüğünü dile getirerek, "Eylemlerimin tüm sorumluluğunu kabul ediyorum" dedi









Kremlin: "Faşizm tehdidi bilinmiyor"





Kremlin, 98 yaşındaki Hunka’nın parlamentoda “savaş kahramanı” olarak takdim edilerek, alkışlanmasını “çok çirkin” olarak nitelerken, Kremlin’den de olayla ilgili açıklama geldi.









Yaroslov Hunka'nın 2. Dünya Savaş'ında Ukraynalı gönüllülerden oluşan ve Galiçya Tümeni olarak da bilinen 14'üncü Waffen-SS Grenadier Tümeni'nde görev yaptığı ortaya çıktı.





Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nin bir parçası olduğu 2. Dünya Savaşı sırasında bazı Ukraynalı milliyetçiler, Sovyet baskısından kurtulmak için Nazi birliklerine katılmışlardı.

Avam Kamarası Başkanı Rota, Hunka’nın Nazi bağlantısının ortaya çıkmasının ardından bunu bilmediğini ve etkinliğe davet etmekle hata yaptığını söyleyerek, dün parlamentoda özür diledi. Ancak Rota, özellikle ülkedeki muhalefet milletvekillerinin istifa çağrılarına kayıtsız kalmayarak bugün istifasını vermek zorunda kaldı.Kanada Başbakanı Justin Trudeau da, yaşanan olayın Kanada Parlamentosu ve tüm Kanadalılar için son derece utanç verici olduğunu söylediKremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bu olayın tarihi gerçeklere karşı umursamazlığı gösterdiğini söyleyerek, "Kanada dahil birçok Batı ülkesi, 2. Dünya Savaşı sırasında kimin kiminle savaştığını ya da ne olduğunu bilmeyen genç bir nesil yetiştirdi. Ve bu nesil faşizm tehdidi hakkında hiçbir şey bilmiyor” dedi.