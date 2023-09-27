Samanyolu Haber /Dünya / Nazi övgüsü Kanadalı siyasetçiyi koltuğundan etti /27 Eylül 2023 07:52

Nazi övgüsü Kanadalı siyasetçiyi koltuğundan etti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin geçen haftaki Kanada ziyareti sırasında, Naziler için savaştığı ortaya çıkan Yaroslov Hunka’yı “kahraman” olarak tanıtan Kanada Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası’nın Başkanı Anthony Rota bugün istifa ettiğini açıkladı. Rota’nın istifası yarından itibaren geçerli olacak.

SHABER3.COM

Rota, Hunka'yı "İkinci Dünya Savaşı'nda Ruslar’a karşı Ukrayna'nın bağımsızlığı için savaşan Ukraynalı bir Kanadalı savaş gazisi. Ukraynalı bir kahraman ve Kanadalı bir kahraman" sözleriyle takdim etmiş ve parlamenterler Hunka’yı ayakta alkışlamıştı.

Avam Kamarası Başkanı Rota, Hunka’nın Nazi bağlantısının ortaya çıkmasının ardından bunu bilmediğini ve etkinliğe davet etmekle hata yaptığını söyleyerek, dün parlamentoda özür diledi. Ancak Rota, özellikle ülkedeki muhalefet milletvekillerinin istifa çağrılarına kayıtsız kalmayarak bugün istifasını vermek zorunda kaldı.

İktidardaki Liberal Parti üyesi Rota, kamuoyu önünden yaşanan bu olayın Kanada'daki ve dünyanın dört bir yanındaki Yahudi cemaati de dahil olmak üzere bireyleri ve toplulukları üzdüğünü dile getirerek, "Eylemlerimin tüm sorumluluğunu kabul ediyorum" dedi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da, yaşanan olayın Kanada Parlamentosu ve tüm Kanadalılar için son derece utanç verici olduğunu söyledi

Kremlin: "Faşizm tehdidi bilinmiyor"

Kremlin, 98 yaşındaki Hunka’nın parlamentoda “savaş kahramanı” olarak takdim edilerek, alkışlanmasını “çok çirkin” olarak nitelerken, Kremlin’den de olayla ilgili açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bu olayın tarihi gerçeklere karşı umursamazlığı gösterdiğini söyleyerek, "Kanada dahil birçok Batı ülkesi, 2. Dünya Savaşı sırasında kimin kiminle savaştığını ya da ne olduğunu bilmeyen genç bir nesil yetiştirdi. Ve bu nesil faşizm tehdidi hakkında hiçbir şey bilmiyor” dedi.

Yaroslov Hunka'nın 2. Dünya Savaş'ında Ukraynalı gönüllülerden oluşan ve Galiçya Tümeni olarak da bilinen 14'üncü Waffen-SS Grenadier Tümeni'nde görev yaptığı ortaya çıktı.

Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nin bir parçası olduğu 2. Dünya Savaşı sırasında bazı Ukraynalı milliyetçiler, Sovyet baskısından kurtulmak için Nazi birliklerine katılmışlardı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Nazi övgüsü Kanadalı siyasetçiyi koltuğundan etti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:02:09