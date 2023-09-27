Almanya düzensiz göçü kısıtlayacak

Sabit kontroller neye yarıyor?

Sabit kontroller sayesinde insan kaçakçılarının yakalanması kolaylaşıyor. Çünkü sınırdan uzakta yapılan kontroller sırasında düzensiz giriş yapanlar yakalanabiliyor ama bu sırada insan kaçakçıları izlerini kaybettirmiş oluyor. Ancak Schengen iç sınırlarında kontrollere sadece AB Komisyonu'na bildirilmesi halinde izin verilebiliyor. Bununla birlikte, kaçak giriş yapan kişiyi geri gönderme ise sadece o kişi hakkında ülkeye giriş yasağı bulunması halinde mümkün olabiliyor. Bu duruma da nadiren rastlanıyor.

Sabit sınır kontrollerine karşı argümanlar neler?





AB'de şu anda başka nerede sabit kontroller var?

İç sınırların açık olması ilkesi Schengen bölgesinin tamamını kapsasa da uygulama bazı ülkelerde askıya alınabiliyor. Örneğin İspanya, 28 Eylül'den itibaren birkaç gün süreyle sınırlarında kontroller uygulayacağını duyurdu ve buna gerekçe olarak da devlet ve hükümet başkanlarının Granada'daki gayrı resmi toplantısına ilişkin güvenlik önlemlerini gösterdi.

Sendikalar ne diyor?



