Samanyolu Haber /Politika / "Ne evet, ne hayır demeyiz" /31 Ekim 2021 18:21

"Ne evet, ne hayır demeyiz"

Son seçimlerde Millet İttifakı bileşenleri arasında yer alan ve yeni seçimde hangi ittifak içinde olacağı merak konusu haline gelen Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiği belirtildi.

SHABER3.COM

Karamollaoğlu, partisinin il kongresine katılmak için Eskişehir’e trenle geldi. İstasyonda Saadet Partisi İl Örgütü tarafından karşılanan Karamollaoğlu, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan il kongresine katıldı.

Cumhur İttifakı’na katılacakları yönünde ortaya atılan iddialara yanıt veren Karamollaoğlu, “İddialara karşı söyleyecek bir şeyimiz yok. Biz cevabımızı geçmişte de verdik. Bugün de aynısını söylüyoruz. İngilizlerin bir tabiri vardır, Türkçesi ‘bir şeyi arzu ederek düşünmek’. Bazıları da öyle düşünerek yakıştırmalar yapabiliyorlar. Biz ittifakların seçim kararı alındıktan sonra kurulabileceğine, kurulmasının zaten doğru olduğuna inanıyoruz. Öyle bir kanaat oluşturuyorsa yanlış bir kanaat oluşmuş” diye karşılık verdi.

'NE EVET, NE HAYIR DEMEYİZ'

Cumhur İttifakı teklifine yanıtlarının ne olacağına yönelik bir soru üzerine Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

“Bu noktada tekrardan söylüyorum. Zaten bu zorlamalardan dolayı bu neticeyi herkes çıkarmaya gidiyor. Seçim kararı alındıktan sonra biz kendi kararımızı belirtiriz. O zaman belirtiriz. Ne evet ne hayır demeyiz. Biz ilkeli siyaset yapmayı şiar edinen bir siyasi partiyiz. Elbette bizim kendi prensiplerimiz var. Bugünkü haliyle başkanlık sistemini doğru bulmuyoruz. Bunun değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye’de bugünkü şartlarda bu sistemin mutlaka değiştirilmesine ihtiyaç olduğu kanaatini de taşıyoruz. Ondan dolayı herkes kendine göre yorumlar yapabiliyor. O önemli değil elbet.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Ne evet, ne hayır demeyiz" Sonraki Haber >>

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Gebze'de tren kazası

Gebze'de tren kazası

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:23:42