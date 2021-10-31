İlahiyat profesörü Muhittin Akgül’ün yeni kitabı Asr’ı Saadet Modeli Olarak ‘Hizmet Hareketi’ e-book olarak yayınlandı. Kitabın takdim yazısını ise geçtiğimiz günlerde vefat eden Mehmet Ali Şengül Hoca yazdı.

Kitabı 15 Temmuz’dan önce yazdığını belirten Akgül, ”Ancak şartlar gereği basılamamıştı. Zaten basılmış olsaydı, herhalde hapishaneden tahliyemiz mümkün olmaz, şimdilerde müebbedle yargılanmış da olurduk” diyor.

Akgül kitap hakkında şunları söylüyor:

Elinizdeki çalışma, aslında bir vefanın gereğidir. 15 Temmuz’dan yıllar önce karanlık bir takım odaklar tarafından başlatılan Hizmet Hareketi karşıtlığı ve onun ne olup-olmadığı tartışmaları, böyle bir çalışmanın zorunluluğunu gerektirdi.”



Çalışma, Hizmet Hareketinin dayandığı arka planın, Kur’ân ve onun birinci temsilcisi olan Hz. Peygamber (s.a.s.) ve ashabının yaşadığı, adına da Asr-ı Saadet dediğimiz ve Müslümanlar açısından tarihin altın dilimini oluşturan bir dönemin, günümüze yansıyan yönünü temsil ettiği üzerinde durmaktadır. Konular, örnekler üzerinden değerlendirilmiş ve önce Asr-ı Saadetteki örnekler, daha sonra da Hizmet Hareketinin yaşadığı örnekler ele alınarak, mukayeseler yapılmıştır.”





Mehmet Ali Şengül Hoca’dan takdim yazısı

Mehmet Ali Şengül





Mehmet Ali Şengül, kitabın giriş yazısında, ”Devr-i Risalet’ten bugüne kadar yakıp ve yıkmaların, azgınlık ve taşkınlıkların altında ızdırapsız ve çilesiz insanları görürsünüz. Bütün bu zulüm, isnat ve iftiralara maruz kalan bu mazlumlar, mağdur insanlar, umumun huzurunu bozmama adına sabırla, kavl-i leyyinle karşılık verip katlanıyorlar.





‘Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah’ı var. Bugün halka cevretmek kolay yarın Hakkın divanı var.’ ‘Zulm ile âbâd olanın ahiri berbat olur’ deyip, her şeyi iğneden ipliğe hesabının sorulacağı büyük mahkemenin sahibi ‘Hâkimler hâkimi Allah’a havale ediyorlar.’





Tarihte bir çektirenler, bir de çekenler vardır. Çekenler dik durup vefa ve sadakat gösterdikleri her dönem, hep kazanmışlar, çektirenler ise hep kaybetmişlerdir. Tarihte örnek alınacak o kadar çok hadise vardır ki, Âdil-i Mutlak olan Allah (c.c.), zalimde mazlumun hakkını hiçbir zaman bırakmamıştır. Kaderini davay-ı İslam’a ve insanlığa, hizmete adayan hasbi, fedakâr ve kahraman gönül erlerine yapılan, masum çocuklara ve kadınlara çektirilen bu zulüm, mutlaka bir gün karşılığını Allah’tan bulacaktır” ifadelerini kullanmıştı.







