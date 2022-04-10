Samanyolu Haber /Gündem / Nebati, Erdoğan'ı yalanladı: Konu enflasyon /10 Nisan 2022 10:18

Nebati, Erdoğan'ı yalanladı: Konu enflasyon

Kulislerde, konuşması yasaklandığı ileri sürülen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ters düştü. Erdoğan, enflasyonun düşüşü için yaz aylarını işaret etmiş ve tarımsal ürünlerin çoğalmasıyla birlikte enflasyonun kendiliğinden düşüceğini ileri sürmüştü. Bakan Nebati son açıklamasında enflasyonun düşüşü için Aralık ayını tarih verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Enflasyon yavaş yavaş yoluna giriyor ve aralık ayından itibaren bu ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz ve yürüyeceğiz. İşler daha iyi olacak.” dedi.

Nureddin Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Geleneksel İftar Programı’nda enflasyon ve hayat pahalılığı konusunda konuştu. Pazardaki fiyatları bildiklerini söyledi. Nebati, “Bu ülkede yaşıyoruz. Sokağında, pazarında, sofrasında, yolundayız. Otobüse de minibüse de biniyoruz hiç merak etmeyin. Bu dünyadan kopuk yaşamıyoruz. Bu dünyanın, ülkenin içerisindeyiz. Bu milletin gençlerin, kadınların, çocukların, iş dünyasının, çalışanların ne istediğini biliyoruz ve sıkıntıları paylaşıyoruz. Bu sıkıntıların üstesinden gelecek azmi de ortaya koyuyoruz. Koymaya devam edeceğiz. Aralık ayından itibaren bu ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz ve yürüyeceğiz. İşler daha iyi olacak.” ifadelerini kullandı.

Yandaş gazeteci Abdulkadir Selvi ise geçtiğimiz günlerde, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın enflasyon konusundaki açıklamalarını köşesine taşımıştı. Selvi yazısında Erdoğan'ın eflasyonda düşüş için yaz aylarını işaret ettiğini, tarladaki mahsulün evlere girmesiyle birlikte enflasyonun kendiliğinden düşeceğini söylediğini yazmıştı. 


 
 
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