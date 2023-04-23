Samanyolu Haber /Gündem / Nebati'den 'soğan' eleştirilerine cevap: "Git cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle" /23 Nisan 2023 08:49

Nebati'den 'soğan' eleştirilerine cevap: "Git cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, muhalefetin kilosu 30 lirayı bulan kuru soğanla ilgili eleştirilerine "Şimdi yeni ürün çıkmaya başladı ya soğan fiyatları aşağı gitmeye başladı. Ben de onlara diyorum ki, git cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle" yanıtını verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP tarafından milletvekilliğine aday gösterildiği Mersin'in Silifke ilçesindeki bayramlaşma programına katıldı. Muhalefeti ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Nebati, "Bazıları mevsimsel şartlardan dolayı fiyat değişikliği yaşanan soğana oynuyor" dediği konuşmasında şunları kaydetti:

"Şimdi yeni ürün çıkmaya başladı ya soğan fiyatları aşağı gitmeye başladı. Ben de onlara diyorum ki, git cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle... Adamın bütün şeyi şu; 'Efendim, şu an ne olacak bu İHA'lar, SİHA'lar? Uçaklar, yollar ne işe yarıyor?'

Ya mübarek adam, Silifke'nin çileğini, yoğurdunu Ankara'da, İstanbul'da yemek için yol lazım yol ama bunu bile bilmezler, anlamazlar. Onun için biz yolumuza devam edeceğiz, üreteceğiz, çalışacağız. Onlar ancak lak lak yaparlar, sosyal medyada hayatlarını geçirirler ve zannederler ki sosyal medyada iktidar oluyor. Sen sosyal medyada iktidar olmaya devam et. Biz vatandaşa dokunuyoruz.

Bunlar Devrim otomobilini, İHA'ları, SİHA'ları da engellediler. Türkiye'nin 1970'lerde Akkuyu'yu açması gerekirken nükleer santralleri yaptırtmadılar. Meğerse hepsi Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyormuş.

Çünkü biz, iriyiz, beraberiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Biz bunu söyleye söyleye bunların ezikliğini belki tedavi edebiliriz. Biz 'bayrak' diyoruz, LGBT'ye de karşıyız. Biz 'aile' diyoruz, medeniyetimize sahip çıkıyoruz. Biz 'üretim' diyoruz, ülkeyi büyütüyoruz. Biz büyüme diyoruz, güçlü hale geliyoruz."
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