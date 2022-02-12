Nebati'nin açıklamalarına anında tepki: Saray altınlarınızı istiyor

Vekillerin paylaşımları şu şekilde:









Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun düşürülmesine ve yastık altındaki altınların sisteme kazandırılmasına ilişkin adımları da içeren yeni bir ekonomi paketi açıkladı.Bakan Nebati'nin açıklamalarına ise CHP'den jet yanıt geldi. CHP'li vekiller Twitter üzerinden tepkilerini dile getirdi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu paylaşımında, "Saray altınlarınızı istiyor… Siz altınlarınızı verin… Biz sonra size geri vereceğiz diyor… İyi düşünün" ifadelerine yer verdi.CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ise "Saray saltanatı sürsün diye, Nebati'ye vatandaştan altınları iste dediler. Açıklamanın özeti bu" diyerek tepki gösterdi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Bakan Nebati'nin sözlerine, "Ekonomi Bakanı Nebati sözde kalkınma planı açıklıyor. "Teyzelerimizin yastık altı birikimleri" bankalara aktarılınca kalkınma olacakmış" yanıtını verdi.