Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Dev enerji şirketlerinden biri battı' /12 Şubat 2022 15:42

'Dev enerji şirketlerinden biri battı'

Ziraat Bankası'nın eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, "Ankara'daki 'en büyük enerji şirketlerinden birinin konkordato ilan ettiğini" öne sürdü.

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Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nda bir dönem Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Şenol Babuşcu, Twitter'daki hesabından dikkat çekici paylaşımlarda bulundu. Babuşcu, "Ankara'daki en büyük enerji şirketlerinden birinin konkordato ilan ettiğini" öne sürdü.


"Ekonomik krizin ilk büyük patlaması" ifadelerini kullanan Babuşcu enerji şirketinin, 15 bankaya yaklaşık 650 milyon TL borcu bulunduğunu iddia etti.

Ziraat Bankası'nın eski Genel Müdür Yardımcısı Babuşcu'nun paylaşımı şu şekilde:


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