Rusya yönetimince Türkiye'de bir gaz dağıtım merkezi kurulması önerisi tartışılmaya devam ediyor.





Bu konuda bir değerlendirmede bulunduğu aktarılan İtalyan enerji şirketi Eni Başkanı Claudio Descalzi'nin, söz konusu projenin olası masraflar nedeniyle gazın maliyetini artıracağını ifade ettiği belirtildi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre İtalyan enerji şirketi Eni Başkanı Claudio Descalzi, Türkiye'de gaz dağıtım merkezi kurulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. İtalyan enerji şirketi Eni Başkanı Claudio Descalzi, Türkiye'de gaz dağıtım merkezi kurulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Claudio Descalzi, Türkiye üzerinden İtalya'ya gaz tedarik etmenin yeni altyapı inşası ve yatırım gerektireceğini, aynı zamanda gaz fiyatını da artırabileceğini söyledi.Descalzi, "Ortak noktalarımız yok ve bu nedenle (gaz dağıtım merkezi kullanmak) zor bir iş olabilir, çünkü altyapıyı inşa etmemiz gerekecek ve bu da gaz maliyetini artıracak. Rusya ile gazımızı aldığımız Ukrayna üzerinden bir bağlantımız olduğunu düşünürsek, neden Türkiye üzerinden alalım ki?" diye konuştu.