Samanyolu Haber /Spor / Ukrayna resmen başvuruda bulundu /31 Ekim 2022 22:55

Ukrayna resmen başvuruda bulundu

Ukrayna Futbol Federasyonu tarafından FIFA'ya Katar'daki Dünya Kupası organizasyonu konusunda bir talep iletildiği aktarıldı.

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Dünya Kupası'nda Asya kontenjanından yer alması beklenen İran'ın ülkedeki olaylar nedeniyle Katar'da düzenlenmesi planlanan Dünya Kupası'ndan men edilerek yerine Ukrayna'nın dahil edilmesi talebinin gündeme taşındığı belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ukrayna Futbol Federasyonu, İran’ın Katar’daki Dünya Kupası’ndan men edilmesi için FIFA’ya başvurdu.

İran, Ukrayna’nın işgaline yardımcı olmak için Rusya’ya silah tedarik etmek ve FIFA’nın insan hakları ve ayrımcılıkla mücadele konulu tüzüğünün 3. ve 4. maddelerini ihlal etmekle suçlanıyor.

Ukrayna Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İran’daki insan hakları ihlallerinin FIFA tüzüğünün ilke ve normlarını ihlal edebilecek sistematik tezahüratları hakkındaki medya bilgileri dikkate alınmalı. İran’a yaptırım uygulanmasına ilişkin BM Güvenlik Konseyi’nin 22.31 sayılı kararını ve İran’ın, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yardım ettiğini göz önünde bulundurarak, İran Milli Takımı’nın 2022 Dünya Kupası’ndan ihraç etmesini öneriyoruz.”
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