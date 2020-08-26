Nedir bu 'ABD'de Hizmet Kurumları'na operasyon' haberinin aslı?

Samanyolu Haber'in ABD'de ulaştığı kaynaklar haberi doğrulamazken yayının gerçeklerle uzaktan yakından ilişkisinin olmadığı görüldü. Olayın merkezinde ise bir hukuk bürosu var. AKP hükümetinin ABD'de anlaştığı yeni bir avukatlık ofisi bulunurken (Nixon PeabBody LLP) bu firmada daha önce Göçmenlik ve Gümrük Bakanlığı'nda görev yapmış avukat John R. Sandweg’in bulunduğu belirtiliyor. Daha önce AKP'nin tuttuğu Amsterdam hukuk bürosunun da benzer PR çalışmalar yaptırdığı ve Türkiye'den aldıkları milyonlarca dolarlık vekalet ücretinin devamı için bu tür haberler yaptırdığı biliniyor.

ABD'de yaşayan gazeteci Sıtkı Özcan bu hukuk bürosuna ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Özcan şunları yazdı:

"Geldi mi yine bunun zamanı? Her yıl en az bir kere oluyor bu ‘Operasyon ve toplu gözaltılar’ :) Yine de araştırıyoruz ama henüz kimsenin böyle bir şeyden haberi yok. Gözaltı vs? Ona dair de herhangi bir bilgi yok.





Geçen senelerde eli daha yüksekten açmıştı Türk hükümeti. Bakan Çavuşoğlu’nun iddiasına göre 15 eyalette soruşturma başlamış yüzlerce insan tutuklanmıştı. Yalanlandı tabii. Çavuşoğlu bilgiyi, ‘New Jersey’deki Türk vatandaşlarından aldığını’ söyledi. Habere göre Türkiye yine ‘binlerce sayfa’ doküman göndermiş ABD’ye. Klasik. Bu dosyaların içeriklerini ABD Adalet Bakanlığı yetkilisi Jeffrey Olson B.Kian davasında açıklamıştı: “Türkiye’nin binlerce sayfalık iade talebinde sayfa çok kanıt yok.” Muhtemelen yine gazete manşetleri. "





KENDİ AÇTIKLARI DAVA





"Odatv’nin haberi bir Odatv haberi olduğu için 5N1K’sı yok doğal olarak. İçerikteki bilgi kırıntılarından anladığımıza göre Türk hükümeti yine burada birilerine dava açmış. O da klasik. ‘ABD’de operasyon başladı’ dedikleri de her zamanki gibi kendi açtıkları bu dava muhtemelen. Haberde Türk hükümetinin davayı açmak için tuttuğu hukuk bürosu özellikle öne çıkarılmış. Nedeni, bu şirketin avukatlarından biri: Eski Göçmenlik ve Gümrük İdaresi Direktörü John R. Sandweg. Odatv, Sandweg’in biyografisini ayrı bir haber yapmış hatta. Okurlarına Sandweg’in ICE geçmişi üzerinden “Bu sefer umut var,” demek istediler herhalde. Ben olsam yapmazdım. Sandweg’in geçmişinde haberdekilerin fazlası var çünkü. "





TECAVÜZCÜLERİN, KATİLLERİN AVUKATI OLARAK BİLİNİYOR





"Türk hükümetinin avukat olarak tuttuğu Sandweg, ‘Arizona mafyası’ olarak bilinen grubun bir parçası. Tecavüzcüleri, çocuk tacizcilerini ve kadın katillerini savunmasıyla tanınıyor. Bu açıdan bakıldığında daha uygun bir avukat tercihi olamazdı aslında. Türkiye’nin tuttuğu avukatlık şirketinin başka bir davadan aldığı saatlik ücretler de şunlar. Türkiye’nin davasında ‘binlerce sayfalık’ bir başvurudan söz edildiğine göre haberde, saçılan paranın hesabını uzmanları yapsın artık."