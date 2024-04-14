Nefesler tutuldu: İsrail'de savaş kabinesi toplanıyor

İran, İsrail'e gece saatlerinde misilleme saldırısı yaptı. Operasyona "Gerçek Söz" ismini verdiğini açıklayan İran, operasyonunun amacının İsrail’in suçlarına yönelik cezalandırma olduğunu belirtti.







İsrail’in İran'ın saldırısına yeni bir saldırı ile cevap verip vermeyeceği takip edilirken; İsrail savaş kabinesinin bugün saat 15:00'da toplanmasının planlandığı duyuruldu.





İsrail'in kararını bu toplantıdan sonra vermesi bekleniyor.





İSRAİL: İRAN'I VURMA TEHDİDİ GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İran'ı vurma tehdidinin geçerliliğini koruduğunu belirtti.





Katz, İran'ın İsrail'e yönelik insansız hava aracı (İHA) ve balistik füzelerle düzenlediği saldırıya ilişkin ordu radyosuna açıklama yaptı.





"İran İsrail'e saldırırsa biz de saldıracağız dedik ve bu hala geçerli" diyen Katz, müttefikleriyle işbirliklerini derinleştirmeleri gerektiğini ifade etti.





İRAN-İSRAİL GERİLİMİ



İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.





İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.





İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.





İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.