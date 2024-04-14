Samanyolu Haber /Gündem / Tüm dünyadan açıklama var ama AKP saatlerdir sessiz /14 Nisan 2024 14:46

Tüm dünyadan açıklama var ama AKP saatlerdir sessiz

İran'ın, Nisan ayında Şam'daki konsolosluklarına gerçekleştirilen saldırıya karşılık İsrail'e misilleme yapmasının yankıları sürerken, saatler geçmesine rağmen Ankara’dan hala resmi bir açıklama gelmedi.

SHABER3.COM

İran, Nisan ayında Şam'daki konsolosluklarına gerçekleştirilen saldırıya karşılık İsrail'e karşı saldırı düzenledi.

Dünya, dün gece saat 22.37’de başlayan saldırıyı konuşuyor. İran’ın 300’den fazla İHA ve füzeyle İsrail'e saldırmasının ardından birçok ülkeden ve uluslararası kuruluşlardan tepki geldi. Sabaha kadar peş peşe açıklama yapıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, saldırıyı görüşmek üzere acil toplanma kararı aldı.

ANKARA SESSİZ
Bölgede ve dünyada saldırıyla ilgili tansiyon yükselirken Türkiye’deki sessizlik dikkat çekiyor.

Aradan saatler geçmesine rağmen Ankara’dan heüz resmi bir açıklama gelmedi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve kabinesinden bir açıklama yapılmamasının yanı sıra Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin bir duyuruda bulunmadı.

DAVUTOĞLU: UYAN ANKARA UYAN
Geçmişte Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık görevlerinde de bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bu duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Uyan Ankara uyan! Bütün başkentler ayakta iken ve açıklamalarla tutumlarını ortaya koyarken bir tek Ankara sessiz ve ıssızdı. Gece boyu ne bir açıklama ne de bir kriz toplantısı yapıldı. Şu ana kadar da bir açıklama gelmedi. Bunun izahı mümkün değil. Ama devlet tecrübesi bana iki ihtimal olduğunu düşündürüyor. İlki: Yetkili kurumların açıklama hazırlamış ama Cumhurbaşkanından onay alamamış olması. İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanının yaklaşan ABD ziyareti öncesi Washington’daki çevreleri rahatsız edecek bir açıklamadan kaçınmış olması.”
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