Nesin: Duyumu geldi, önemli birine suikast yapacaklar

Tayyip Erdoğan’ı yapılacak bir erken seçimin kurtaracağını düşünmediğini ifade eden Gazeteci Ahmet Nesin, o yüzden bir olası darbe girişimi ya da önemli kişilere suikast yapılabileceği uyarısında bulundu. Nesin, kendisine suikast yapılabileceği konusunda duyum geldiğini kaydetti.







TÜRKİYE SUİKASTE GEBE, HELİKOPTER İNECEK KADAR BAHÇESİ OLANLAR TEDBİR ALSIN





Türkiye’de bir suikast yaşanacağını öne süren Ahmet nesin, “Bu bir duyum olarak da geldi benim uzun zamandır ara sıra yazılarımda çıtlattığım bir şey. Bir suikast kimi zaten her zaman derin devlet içinde var. Tekrar Binali Yıldırım mı olur? Binali Yıldırım’ın öldürülmesi, eski bir başbakan ve Meclis Başkanı… Yeteri kadar ortalığı kaldırır diye düşünüyorum. O yüzden ben uyarıyorum, Erdoğan tarafından bahçesine helikopterle girilebilecek Abdullah Gül dışındaki insanlar kendi özel tedbirlerini alsınlar. Çok açık söylüyorum, Türkiye bir suikasta gebe. Suikast duyumunun geldiğini söyleyebilirim ama isim duyumu gelmedi” dedi.





ERKEN SEÇİM ERDOĞAN’I KURTARMAZ





Erken seçimin Erdoğan’ın kurtaracağını düşünmediğini belirten Nesin, “O yüzden bir olası darbe girişimi, ya da hiç darbe girişimi olmadan direkt bir suikast planı düşünüyorum. Türkiye’nin bu Afganlılar gelmeye başlayınca bir şekilde uyuyan hücreler uyanmaya, harekete geçmeye başladı. Durup dururken Kürtlere ya ailecek ya siyasi anlamda ya da İzmir’de olduğu gibi evlerinden atılmalar, öldürülmeler ya da bu 7 kişinin öldürülmesi gibi. O yüzden ilginç şeyler oluyor. Bunlar büyük tuzaklar” dedi.