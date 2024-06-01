Netanyahu ABD'nin davetini kabul etti

ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderler, İsrail ile dayanışmalarını göstermek amacıyla Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Kongre'deki ortak oturuma hitap etmesi için davet etti.



Netanyahu bu davete olumlu yanıt verdiğini duyurdu. Netanyahu’nun ofisi, yabancı bir liderin ilk kez ABD Kongresi’ne 4. kez hitap edeceğini belirtti.



Açıklamada şöyle denildi:



"İsrail'i Kongre'nin her iki kanadı önünde temsil etme, ABD halkının temsilcilerine ve tüm dünyaya, bizi yok etmek isteyenlere karşı yürüttüğümüz haklı savaşla ilgili gerçekleri sunma ayrıcalığından dolayı duygulanıyorum."



Davet, Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries tarafından Netanyahu'ya gönderilmişti.



Kongre liderleri, davetiyelerinde, "ABD ile İsrail arasındaki dayanışmanın altını çizmek amacıyla İsrail hükümetinin demokrasiyi savunma, terörle mücadele ve bölgede kalıcı ve adil bir barış vizyonunu paylaşmak için sizi davet ediyoruz" ifadesine yer vermişlerdi.