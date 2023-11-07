Samanyolu Haber /Gündem / Netanyahu: “Tam ateşkes olmaz, çatışmalara ara verilmesi değerlendirilebilir” /07 Kasım 2023 11:07

Netanyahu: “Tam ateşkes olmaz, çatışmalara ara verilmesi değerlendirilebilir”

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki çatışmalara "insani aralar" verilmesini değerlendirebileceğini söyledi

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yardım girişini ve rehinelerin çıkışını kolaylaştırmak için çatışmalarda "taktiksel küçük duraklamaları" değerlendirebileceğini söyledi, ancak uluslararası baskıya rağmen ateşkes çağrılarını yine reddetti.

Netanyahu ABC haber kanalına yaptığı açıklamada, genel bir ateşkesin ülkesinin savaş çabalarını sekteye uğratacağını savunarak, ancak İsrail'in en büyük müttefiki ABD tarafından desteklenen insani nedenlerle savaşa ara verme fikrinin koşullara bağlı olarak değerlendirileceğini dile getirdi.

Netanyahu, "Taktiksel küçük duraklamalara gelince; bir saat burada, bir saat orada; bunları daha önce de yaptık. Sanırım insani yardım malzemelerinin içeri girmesini ya da rehinelerimizin ayrılmasını sağlamak için koşulları kontrol edeceğiz” dedi.
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