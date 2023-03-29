Samanyolu Haber /Gündem / Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan ve AKP'den istifa eden Rasim Arı ve eşi İYİ Parti'ye katıldı /29 Mart 2023 11:38

Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan ve AKP'den istifa eden Rasim Arı ve eşi İYİ Parti'ye katıldı

Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifasının ardından AKP'den de istifa eden Rasim Arı ve eşi Melek Arı İYİ Parti'ye katıldı

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Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan geçen yıl, AKP'den de Ocak ayında istifa eden Rasim Arı ve eşi Melek Arı İYİ Parti'ye katıldı.

Rasim ve Melek Arı'nın rozetlerini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

'En cesur insanlar yolsuzluk yapmayanlardır'
Rasim Arı, İYİ Parti kürsüsünden yaptığı konuşmada, "Kardeşlerine tuzak kurmaya çalışanlarına şunu ifade edeyim ki, en cesur insanlar yolsuzluk yapmayanlardır" dedi.

Akşener: Ya güç hırsından yolunu kaybetmiş bir kişinin ihtiraslarına teslim olacağız ya da...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Bugün maalesef insanların vicdansızca fakirleştirildiği, kutuplaştırıldığı, devletimizin ise şuursuzca güçsüzleştirildiği ucube bir dönemden geçiyoruz. Çok büyük bir sınav veriyoruz. Her gün saçma sapan açıklamalarla yıpratılan sinirlerimiz var, her gün akıl dışı kararlarla söndürülen umutlarımız var. Türk siyasetinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bu ucube döneme milletçe yapacağımız kritik bir seçim var. Vereceğimiz çok önemli bir karar var. Tam 1.5 ay sonra milletçe tarihi bir karar vereceğiz. Ya millet iradesini yeniden hakim kılacağız ya da sarayın büyüyen gölgesinde kaybolup gideceğiz. Ya cumhuriyetin yeni asrını hep birlikte müjdeleyeceğiz ya da ucube bir sistemin ilelebet devamına boyun eğeceğiz. Ya güç hırsından yolunu kaybetmiş bir kişinin ihtiraslarına teslim olacağız ya da istibdatın karşısında 'Yaşasın Hürriyet' diye bağıracağız" ifadelerini kullandı.
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