New York Belediye Başkanı'nın başı Türkiye'yle yakın ilişkileri nedeniyle dertte

New York Belediye Başkanı Eric Adams’a Türkiye ile ilişkileri nedeniyle açılan soruşturmada mahkeme celbi gönderildiği iddia edildi.



VOA Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun haberine göre, New York Times gazetesi, Adams ve ekibi aleyhine savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin mahkeme jürisi tarafından kabul edildiğini ve soruşturmayla ilgili kişilerin bilgisine başvurmak için, mahkeme celplerinin kendilerine tebliğ edildiğini öne sürdü.



New York Times gazetesi, şehrin Belediye Başkanı Eric Adams’ın 2021 yılındaki seçim kampanyasında Türkiye’den ve Türklere ait bazı ABD şirketlerinden usulsüz olarak bağış topladığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında, başkan ve kampanya çalışanlarına mahkeme celbi gönderildiğini bildirdi.



New York basını, uzun bir süredir Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) Belediye Başkanı Adams ve 2021 yılındaki seçim kampanyası çalışanları aleyhinde, usulsüz bağış iddialarına yer vermiş ancak bugüne kadar resmi bir mahkeme ya da dava kaydı yayımlanmamıştı.



ESKİ THY MÜDÜRÜNÜN EVİ ARANMIŞTI



FBI’ın, New York Belediye Başkanı Adams’ın uluslararası ilişkiler danışmanı Rana Abbasova ve seçim kampanyası sorumlusu Brianna Suggs ile Türk Hava Yolları New York eski müdürü Cenk Öcal’ın evlerinde arama yaptığı iddia edilmişti.



New York Times, soruşturmanın tam kapsamının belirsizliğini koruduğunu ancak Adams ve 2021 yılında düzenlediği seçim kampanyasında yasadışı bir şekilde yabancı ülkelerden bağışlar almak için Türk hükümeti ile işbirliği olup olmadığının, güvenlik endişelerine rağmen Türkiye'nin Manhattan'da yeni inşa ettiği konsolosluğun bulunduğu gökdelen inşaatının onaylaması için İtfaiye Departmanı’na baskı yapıp yapmadığının araştırıldığını öngördüklerini kaydetti.



Cuma sabahı bir radyo programına katılan New York Belediye Başkanı Eric Adams, “Bakmak istedikleri belgeler, telefon mesajları ya da görmek istedikleri ne varsa ortada yanlış bir şey olmadığını göstermek adına son derece şeffaf olduk ve istenilen her şeyi teslim edeceğimizi söyledik” dedi.