New York Metrosu’nda askerler nöbet tutacak

New York Valisi Hochul, “Metrolarımızda zarar vermek veya korku yaymak isteyen herkese söylüyorum, yakalanacaksınız. New Yorklular, sizi ve aile fertlerinizi güvende tutmak, huzurunuzu yeniden sağlamak için hiçbir tedbiri almaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.Vali Hochul, New York metrosunda işlenen suçlarla mücadeleye ek eyalet kaynakları sağlamaya yönelik beş maddelik planında, 750 Ulusal Muhafız askeriyle, 250 New York Eyalet polisi ve Metropol Ulaştırma Dairesi (MTA) polis memurunun, metro sistemine konuşlandırılacağını kaydetti. VOA'dan Can Kamiloğlu'nun haberine göre , New York Valisi, metro istasyonları ve metro araçlarında ayrıca akıl hastalığı belirtileri gösteren kişilerin dahil olduğu vakalarla ilgilenecekilave ekiplerin de görevlendirileceğini kaydetti.Vali Hochul, metro sisteminde halen görev yapan New York Emniyet Müdürlüğü’ne (NYPD) bağlı polislere ek olarak bin polis memurunun daha görevlendirileceğini kaydetti. Vali, yıl sonuna kadar her araca kamera yerleştirileceğini ve her kondüktör kabinindeki kameralarla New York’taki metro sistemini daha güvenli hale getireceklerini ifade etti.Vali Hochul, daha önce toplu taşıma araçları ya da istasyonlarda saldırganlık suçu işlemiş kişilerin ve mahkeme kararıyla hakim tarafından “çok tehlikeli” görülen kişilerin, üç yıl boyunca metroya veya otobüslere binmesinin engellemesine izin veren bir eyalet yasası çıkartacaklarını kaydetti.Vali Hochul, New York’taki metro sisteminde işlenen suçları önlemeye yönelik tedbirlerle ilgili düzenlediği basın toplantısında, geçmişte hem metro çalışanlarına hem de yolculara yönelik yapılan saldırılardan bazı örnekler vererek, “Metro sistemimize yapılan bu küstah saldırılara artık hoşgörü gösterilmeyecektir. Bundan sonra New York Metro sisteminde, güvenliğin sağlanması, arama tarama işlemlerinin yapılması için 750 Ulusal Muhafızın yanı sıra 250 eyalet polisi de görev yapacak’’ dedi.