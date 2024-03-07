AKP'nin İstanbul anketinden Murat Kurum'a kötü haber





Saymaz, AKP'nin bu anketin ardından İstanbul’da ilçe adaylarını da içine alan 50 bin kişilik yeni bir ankete başladığını, ilk belirlemelere göre de alınan sonuçları şöyle aktardı:

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, AKP'nin üç hafta önce İstanbul’da 2 bin 500 kişiyle gerçekleştirdiği anket sonuçlarını aktardı.Bu ankete göre, adayların oy oranları şöyle:Ekrem İmamoğlu: Yüzde 41.4Murat Kurum: Yüzde 40.2Meral Danış Beştaş: Yüzde 5.1Mehmet Altınöz: Yüzde 4.2Buğra Kavuncu: Yüzde 3.4“Üsküdar ve Sancaktepe’de CHP’nin adayları önde. İmamoğlu, hem bu iki ilçede hem de AK Parti’nin kale bellediği Eyüp, Çekmeköy ve Bahçelievler’de fark atıyor. YRP, yüzde 4 ve üzerinde oy alıyor.”"Öte yandan Malatya’da AKP ile CHP arasındaki farkın yüzde 2’ye düştüğü belirtiliyor. YRP’nin Malatya’da yüzde 17’yi bulduğu ifade ediliyor."Saymaz, “Erdoğan’ın YRP’ye olan öfkesinin arkasında bu tablo yatıyor olabilir” görüşünü aktardı.