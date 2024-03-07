Kulis: Kurum'un ekibi Erdoğan'ın sahaya inmesini istemiyor

'ERDOOĞAN SAHAYA İNERSE ALEYHİMİZE OLUR'





AKP'nin yerel seçimde İstanbul adayı olarak gösterdiği eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un AKP İstanbul İl Örgütü ile sorun yaşadığı iddia edildi.Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'ın AKP kulislerinden edindiği bilgiye göre, Murat Kurum’un açıklandığı andan itibaren parti teşkilatında ve kamuoyunda heyecan oluşturamadığı, parti teşkilatıyla arasında da bir uyumsuzluk olduğu iddia edildi.AKP kulislerinde “Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya inip mitingler düzenlesin. AKP teşkilatlarını harekete geçirmesi gerek” diye konuşulduğu öğrenildi. Kurum ve ekibinde ise ‘teşkilatların ciddi bir zayıflık içerisinde olduğu, herkesin menfaatine göre hareket ettiği ve Erdoğan’ın sahaya inmesinin Kurum’un aleyhine olacağı’ düşüncesinin olduğu belirtildi.Öte yandan AKP’li birçok siyasetçinin Murat Kurum’u yönlendirdiği bunun da kendi açısından olumsuz bir etkiye neden olduğu bildirildi.