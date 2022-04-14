New York metrosu saldırganı yakalandı

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Brooklyn metrosunda düzenlediği saldırıda 23 kişinin yaralanmasına sebep olan 62 yaşındaki Frank R. James’in gözaltına alındığını duyurdu. Brooklyn metrosunda silahlı saldırının zanlısı Frank James’in ele geçirildiğini belirten Adams, metro saldırısının ardından 30 saat bile geçmeden ihbarda bulunan ve zanlının yakalanmasına yardımcı olan tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti.





CNN’in haberine göre Frank R. James’e “terör saldırısı” suçlaması yöneltildi.





Önce gün New York metrosunda bir saldırgan gaz maskesini taktıktan sonra iki gaz bombası atıp çevreye ateş açmıştı. Olayda 10’u silahla olmak üzere 20’den fazla kişi yaralanmıştı. Silahla yaralanan 10 kişi dışındaki yaralanmaların duman ve panik nedeniyle meydana geldiği ifade edilmişti.