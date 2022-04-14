Samanyolu Haber /Gündem / New York metrosu saldırganı yakalandı /14 Nisan 2022 11:53

New York metrosu saldırganı yakalandı

ABD’nin New York kentindeki metroda önceki gün düzenlenen silahlı saldırının zanlısı olarak aranan 62 yaşındaki Frank R. James’in gözaltına alındığı belirtildi.

SHABER3.COM

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Brooklyn metrosunda düzenlediği saldırıda 23 kişinin yaralanmasına sebep olan 62 yaşındaki Frank R. James’in gözaltına alındığını duyurdu. Brooklyn metrosunda silahlı saldırının zanlısı Frank James’in ele geçirildiğini belirten Adams, metro saldırısının ardından 30 saat bile geçmeden ihbarda bulunan ve zanlının yakalanmasına yardımcı olan tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti.
 
CNN’in haberine göre Frank R. James’e “terör saldırısı” suçlaması yöneltildi.

Önce gün New York metrosunda bir saldırgan gaz maskesini taktıktan sonra iki gaz bombası atıp çevreye ateş açmıştı. Olayda 10’u silahla olmak üzere 20’den fazla kişi yaralanmıştı. Silahla yaralanan 10 kişi dışındaki yaralanmaların duman ve panik nedeniyle meydana geldiği ifade edilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber New York metrosu saldırganı yakalandı Sonraki Haber >>

Hulusi Akar okumadan bir anlaşmayı imzalamış

Hulusi Akar okumadan bir anlaşmayı imzalamış

Oruçluyken 34 sayı atan Kyrie Irving'den anlamlı Ramazan mesajı

Oruçluyken 34 sayı atan Kyrie Irving'den anlamlı Ramazan mesajı

Hızla kaçan Rus tankı Javelin füzesinden kurtulamadı

Hızla kaçan Rus tankı Javelin füzesinden kurtulamadı

Ukrayna Rusya'nın Moskova adlı gemisini vurdu

Ukrayna Rusya'nın Moskova adlı gemisini vurdu

Holding patronu Ali Osman Akat'a kokain operasyonu

Holding patronu Ali Osman Akat'a kokain operasyonu

Furkan Vakfı gönüllülerine polis vahşeti

Furkan Vakfı gönüllülerine polis vahşeti

Bisiklet yolunda yürüyen vatandaş kazaya neden oldu

Bisiklet yolunda yürüyen vatandaş kazaya neden oldu

Sürücüsüz gidebilen otomobile polis ceza kesmek isterse bakın neler olur?

Sürücüsüz gidebilen otomobile polis ceza kesmek isterse bakın neler olur?

Samanyoluhaber'e destek olun...

Samanyoluhaber'e destek olun...

Ünlü Times Meydanı'nda panik

Ünlü Times Meydanı'nda panik
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:57:54