New York, Trump için salı gününe hazırlanıyor

New York polisi her iki taraftan, hem Trump destekçilerinden hem de Trump karşıtlarından protesto gösterilerine hazırlık yapıyor.



Önlem olarak New York polis teşkilatı her bir çalışanına üniformalı olarak rapor vermesini istedi.





Organize protestoların şiddete dönüşüp dönüşmeyeceği şimdiden belli değil ancak 6 Ocak Kongre baskını hala hafızalardaki yerini korurken her kademedeki güvenlik yetkilileri de buna göre hazırlık yapıyor.



Belediye Başkanı Eric Adams’ın sözcüsü Adams’ın polis yetkilileriyle sürekli temas halinde olduğunu söyledi ve New York polisinin bütün aktiviteleri gözlemediğini kaydetti.



Sözcü, bu aşamada kente yönelik herhangi bir tehdidin olmadığını ve polisin olaylara yönelik hazırlıklı olduğunu vurguladı.



Trump’a yönelik suçlamaları yönelten Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg’ın Cuma günü ofisinden yoğun güvenlik önlemleri altında çıkması dikkat çekmişti.



Senato Çoğunluk Lideri ve aynı zamanda New York senatörü Chuck Schumer Trump karşıtları ve destekçilerine barış çağrısı yapmış ve Trump’ın da her Amerikalının karşı karşıya olduğu yasalarla muhatap olduğunu kaydetmişti.



Eski Başkan kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor.



Trump 2016 seçimlerinden önce ilişki yaşadığı belirtilen Stormy Daniels’e ödediği ‘sus payını’ iş masrafı olarak göstermekle suçlanıyor.



Bu arada Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in davada kilit önemde görgü tanığı olması bekleniyor.





Cohen Daniels’e 130 bin doları Trump’ın isteği üzerine verdiğini belirtmişti.



Cohen iki defa Manhattan büyük jürisi önünde ifade vermis, jüri Perşembe günü Trump’a suçlamalar yöneltilmesi yönünde oy kullanmıştı.



Cohen yasa dışı kampanya bağışı ve diğer suçlardan üç yıl hapse mahkum olmuş, bir yıldan biraz fazla süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.



Yıllarca Trump'ın avukatlığını yapan Cohen 2019'da tavrını değiştirmişti.



O yıl Kongre oturumunda konuşan Cohen, Trump'ı ırkçılık, dolandırıcılıkla suçlamıştı.



Trump açık ara önde



Eski Başkan Donald Trump’a suçlamalar yönetilmesinin ardından yapılan ankete göre Trump Cumhuriyetçi Parti’deki başkan adaylığı yarışında rakipleri ve muhtemel rakiplerinden açık ara önde.



Yahoo News-YouGov tarafından yapılan ankete göre Trump, muhtemel en güçlü rakibi Florida Valisi Ron DeSantis’in 31 puan önünde.



Ron DeSantis adaylığını henüz açıklamadı ama en geç Mayıs ya da Haziran ayında açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor.



Ankete göre Trump’a destek yüzde 52, DeSantis ise yüzde 21 oy alabiliyor.