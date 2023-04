Gözler mart ayı enflasyon verisinde

2022 yılının Kasım ayında yüzde 85,51’le son 24 yılın zirvesini gören enflasyon resmi verilere göre üst üste üç ay düşüş gösterdi.Piyasadaki temel beklenti geçtiğimiz ay yüzde 55,18 olarak açıklanan enflasyonun baz etkisi nedeniyle birkaç puan düşüş göstermesi. Zira 2022 yılının mart ayında TÜİK enflasyonu yüzde 5,46 ölçmüştü.TÜİK enflasyonun öncü göstergelerinden biri olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi geçtiğimiz ay yüzde 2,95 artışla yüzde 73,01’e yükseldi.Türkiye’nin en büyük ili olan İstanbul’da mart ayında en yüksek artış yüzde 22,42 ile soğanda meydana gelirken onu yüzde 18,55 ile taze fasulye, yüzde 17,99’la dana eti, yüzde 16,63’le balık izledi. En büyük düşüş ise yüzde 24,12 ile maça giriş ücretinde gerçekleşti. Salatalık fiyatı yüzde 22,92, patlıcan ise yüzde 17,5 geriledi.İTO’nun 1963 yılından beri ölçtüğü Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise mart ayında yüzde 4,96 artışla yüzde 74,72 olarak ölçüldü.Uzmanlar İTO verilerinden yola çıkarak geçtiğimiz aralık ayında Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde (TİM) yaptığı konuşmada “Temmuz ayındaki enflasyon farklarıyla, ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. Enflasyonun geçtiğimiz aralık ve ocak gerçekleşmeleriyle sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 şubat ve mart aylarından itibaren artık bu sorunları önemli ölçüde bırakmış olacağız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefleriyle açıklanacak enflasyon rakamlarının uyumlu olamayabileceğini düşünüyor.VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Cem Başlevent, hükümetin “enflasyon düşüyor” algısı yaratarak seçime gitmesinin pek mümkün olmadığını söylüyor.Prof. Başlevent, “Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere iktidar seçimlerde halkın karşısına ciddi düşüş gösteren bir enflasyonla çıkmak istiyordu. Bunun için de baz etkisine güveniyorlardı. 14 Mayıs öncesi ölçülecek son enflasyon yüzde 50’nin altına pek düşmeyecek gibi. Cumhurbaşkanı ‘Herkes hesabını 2023’te yüzde 20 enflasyona göre yapsın’ demişti. Seçime kadar bu olmayacak yıl sonu olabilir mi o da net değil. Bu enflasyon seviyesi ekonomi yönetimi için aslında açık bir yenilgi. Bir de şu var, enflasyon geçen yıla göre geriliyor ama hayat pahalılığı tam gaz sürüyor. Bakın beyaz peynir 200, iki yıl önce 50 lira olan kıyma şimdi 300 lira. İnsanlar saatlerce Et ve Süt Kurumu’nda ucuz et için kuyrukta” dedi.Türkiye dünya enflasyon sıralamasında Zimbabwe, Suriye, Venezuela, Sudan, Arjantin ve Yemen’den sonra yedinci sırada yer alıyor.