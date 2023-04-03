Samanyolu Haber /Dünya / Yüksek enflasyon evlilik oranlarını düşürdü /03 Nisan 2023 08:17

Yüksek enflasyon evlilik oranlarını düşürdü

Macaristan'da Başbakan Viktor Orban hükümeti tarafından çeşitli destek paketleriyle teşvik edilen düğün piyasası, yükselen enflasyonla birlikte son dokuz yılın en düşük seviyesine geriledi.

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Bu yılki düğün sayısı önceki yılların aynı dönemine göre oldukça geride kaldı.

Ülkede 2010'dan beri iktidarda olan milliyetçi çizgideki Başbakan Orban, bir yandan nüfusun azalmasını engellemek için vergi indirimleri, konut destek programları ve yine yeni evlenenler için ucuz kredileri hayata geçirirken bir yandan da hararetli bir şekilde düzensiz göçe karşı çıkıyor.

Eurostat rakamlarına göre, 2020'de Macaristan bin kişi başına 6,9 düğünle Avrupa Birliği evlilik tablosunun zirvesine yükseldi.

Bu etki o kadar güçlendi ki sosyologlar, 2020'deki Covid-19 salgını sırasında bile dünyada düğün sayısının düşmediği tek ülkenin Macaristan olduğunu bildirdi.

Ancak gıda, elektrik ve hizmet fiyatlarındaki artış nedeniyle bu yıl yüzde 16,4'le Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek enflasyon oranına sahip olması öngörülen Macarsitan'da, düğünlerin maliyeti arttı ve Orban'ın destek önlemlerinin değeri aşınmaya başladı.

Reuters'ın haberine göre bu nedenle durum değişmeye başlamış gibi görünüyor.

Ön verilere göre ocak ayında ülkede kaydedilen düğün sayısı 1,230'a düşerek Ocak 2014'ten bu yana en düşük sayıya geriledi.

Macaristan Demografik Araştırma Enstitüsü yetkilisi Livia Murinko, yüksek enflasyonun, hükümet bağışları ile yaşanan patlama yıllarının ardından düğün sayısındaki düşüşe katkıda bulunduğunu söylüyor.

"Potansiyel olarak evlenebilecek herkes bunu çoktan yaptı" diyen Murinko, "Bu düğün patlamasının bu kadar güçlü ve uzun süreli olacağını düşünmemiştik ama şimdi artık muhtemelen dengeye dönecek" değerlendirmesinde bulundu.

Salgın nedeniyle düğün planlarını erteleyen Kinga ve Sandor Urban-Szabo, yıllık enflasyon oranının Orta Avrupa'daki en yüksek oran olan yüzde 25,4'e ulaşmasıyla, 2020'de harcamayı planladıkları bütçenin neredeyse dört katına çıktığını söylüyor.
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