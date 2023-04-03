Suudi Arabistan'dan petrol üretimini düşürüyor

Rusya, petrol üretimindeki "azaltma" kararını yıl sonuna kadar uygulayacak

Öte yandan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, petrol üretimini günlük 500 bin varil azaltma kararını yıl sonuna kadar uygulayacaklarını bildirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da konuyla ilgili Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan bir haber yayımlandı.Ülkenin, OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde günlük petrol üretimini mayıs ayından yıl sonuna kadar 500 bin varil azaltma kararı aldığı aktarılan haberde, gönüllü olarak yapılacak bu kesintinin, Kasım 2022'de alınan kesinti kararına ek olduğu kaydedildi.Haberde Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretim miktarına dair bilgiye yer verilmedi.OPEC+ ülkeleri, 5 Ekim 2022'deki toplantıda, günlük petrol üretimini Kasım 2022'den itibaren günlük 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.Novak, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve Avrupa’daki bankacılık krizi ve dünyada enerji alanında atılan hatalı adımlar nedeniyle petrol piyasasında yüksek oynaklık ve öngörülemez süreçlerin yaşandığını vurguladı.Rusya’nın önleyici bir adım olarak petrol üretiminde kısıntıya gitme kararı aldığını belirten Novak, “Petrol üretimimizi, şubat üretim hacmimize kıyasla yıl sonuna kadar günlük 500 bin varil düzeyinde azaltacağız.” ifadesini kullandı.