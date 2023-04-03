Haşim Taçi savaş suçları davası nedeniyle Lahey'de yargılanacak

Miloseviç'de burada yargılanmış ve mahkum edilmişti

Her ne kadar Lahey'deki Taçi için kurulan mahkeme Birleşmiş Milletler'in 'Eski Yugoslavya Mahkemesi'nden ayrı olarak kurulmuş olsa da, Sırp lider Slobodan Miloseviç'i de bu şehirde yargılanmıştı. Ancak 2006 yılında bir karara varılmadan öldü.

Sırplar hala tanımıyor





Taçi 1998-99'da Sırp yönetimine karşı mücadeleye liderlik ettiği için bir kahraman olarak görülse de, bu ihtilaf sırasında savaş suçu işlediği iddiası mevcut.Bu nedenle Lahey'de kurulan özel Kosova mahkemesinde pazartesi günü yargılanmaya başlayacak.Taçi, Kasım 2020'deki ayaklanma sırasında insanların zorla alıkonmaları ve kaybedilmeleri başta olmak üzere işkence ve cinayet dahil 10 savaş suçu ve insanlığa karşı suçla itham edilmişti.Eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Lahey'deki mahkemede savaş suçu iddialarını reddettiBunun üzerine 54 yaşındaki siyasetçi cumhurbaşkanlığından istifa etti ve Lahey'de gözaltına alındı.Taçi'nin iki eski parlamento sözcüsü de dahil olmak üzere eski Kosova Kurtuluş Ordusu'nda (KLA) yer almış en yakın yardımcılarından üçü aynı suçlamalarla karşı karşıya.Bu dört kişi, Kosova'daki azınlık Sırp sivillere düzenlenen saldırıların yanı sıra Kosovalı Arnavut muhaliflere yönelik de "yaygın veya sistematik saldırılara katılmakla" suçlanıyor.Sırp kuvvetleri NATO bombardımanı altında Kosova'dan çekilirken, Taçi o günlerde gerilla üniformasını çıkarıp takım elbise giymiş ve siyasete adım atmıştı. Kosova 2008'de bağımsızlığını ilan ettiğinde başbakan oldu ve daha sonra 2016'da da cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu.Lahey'deki duruşma öncesinde, Kosova'nın her yerinde Taçi ve arkadaşları için "Savaşın ve Barışın Kahramanları" yazılı fotoğraflar bulunan reklam panoları boy gösterdi.Savaş gazileri ve diğer Kosovalı milliyetçi gruplar da sanıkları desteklemek için bir protesto gösterisi hazırlığı yapıyorlar.Dönemin genelkurmay başkanı Nebojsa Pavkoviç ve başbakan yardımcısı Nikola Sainoviç de dahil olmak üzere bazı üst düzey Sırp yetkililer, Kosova'da işlenen savaş suçları nedeniyle uzun hapis cezalarına çarptırıldı.Çatışma, NATO'nun Sırp güçlerine yönelik hava saldırıları ve Kosova'nın on yıl sonra bağımsızlığını ilan etmesiyle sona erdiyse de Sırbistan hala Kosova'yı tanımayı reddediyor ve Sırbistan'ın bir eyaleti olmaya devam ettiği ileri sürülüyor.Kosova, Taçi ve arkadaşları için hem Kosovalı hem de yabancı avukatlara ödeme yapabilmek adına özel bir yasa bile çıkardı ve şimdiye kadar bu savunma fonuna 17,4 milyon dolar aktarıldı.Taçi'nin savunma ekibinde yer alan Amerikalı avukat Gregory Kehoe, savcılara kanıtları sunmaları için iki yıl süre verileceğini söyledi.